https://ria.ru/20240904/stefanishina-1970501785.html

Рада поддержала отставку Стефанишиной с поста вице-премьера

Рада поддержала отставку Стефанишиной с поста вице-премьера - РИА Новости, 04.09.2024

Рада поддержала отставку Стефанишиной с поста вице-премьера

Украинский парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщил в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:38

2024-09-04T13:38

2024-09-04T14:23

украина

в мире

ольга стефанишина

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинский парламент поддержал отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."Увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. За – 241 (голоса – ред.)", - написал Железняк.Должность вице-премьера Стефанишина занимала с июня 2020 года.Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

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украина, в мире, ольга стефанишина, верховная рада украины