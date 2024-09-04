https://ria.ru/20240904/stavki-1970585807.html

Путин призвал Сбербанк обсудить с Набиуллиной идеи для снижения ставок

Путин призвал Сбербанк обсудить с Набиуллиной идеи для снижения ставок - РИА Новости, 04.09.2024

Путин призвал Сбербанк обсудить с Набиуллиной идеи для снижения ставок

Президент России Владимир Путин предложил руководству Сбербанка обсудить с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной их предложения для снижения ставок по... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:29

2024-09-04T17:29

2024-09-04T17:57

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эльвира набиуллина

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил руководству Сбербанка обсудить с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной их предложения для снижения ставок по инфраструктурным кредитам и заявил, что готов лично выступить посредников в этих переговорах. Такое заявление он сделал в ходе общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал главе государства о разных предложениях, которые прозвучали на финансовой сессии ВЭФ по поводу финансирования проектов в условиях высоких ставок. Одно из предложений, по его словам, касалось банковского регулирования. "Если Центробанк снизит так называемый риск-вес кредитов на развитие инфраструктурных проектов, то это снизит нагрузку на капитал банков", - сказал Ведяхин. В этом случае банки смогут снизить ставки по таким кредитам, уточнил модератор. "Нужно, чтобы Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка – ред.) в деловом диалоге с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, главой ЦБ – ред.) пообсуждал этот вопрос. Я готов поучаствовать в качестве посредника", – отреагировал Путин. "Они знают друг друга уже много лет, говорят на своем птичьем языке достаточно уверено. Есть, конечно, какие-то линии, через которые регулятор не переступит, но точно совершенно на эту тему можно поговорить", – добавил глава государства. Первый зампред Сбербанка рассказал президенту РФ и о других предложениях участников сессии. Наиболее интересной он назвал идею льготных бюджетных кредитов для финансирования проектов. Путин поинтересовался, как в рамках этого механизма предлагается снизить процентную ставку. "За счет субсидий государства, собственно говоря, будет снижаться средняя процентная ставка по совокупности кредитов", - ответил Ведяхин. "Это самое простое, что может предложить Сбербанк?" - удивился Путин. Но Ведяхин быстро заверил, что это лишь одно из предложений. Модератор рассказал и о другой идее - приоритизации проектов, чтобы финансировать в первую очередь наиболее выгодные из них. Это предложение Путин поддержал. Кроме того, Ведяхин озвучил предложение позволить регионам увеличивать займы для развития инфраструктуры. Однако Путин заметил, что это простой путь, поскольку речь идет о гарантиях государства по коммерческим проектам. "Наступать на те же грабли, которые уже неоднократно давали по лбу министерству финансов и федеральному бюджету, не хочется", - заявил он. "Здесь, конечно, нужна общая работа и министерства промышленности, и правительства в целом, и финансовых учреждений, чтобы речь шла о проектах, которые точно дадут отдачу рыночную", – подчеркнул президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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