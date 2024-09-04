https://ria.ru/20240904/starmer-1970607711.html
Премьер Британии Стармер по ошибке назвал премьером своего предшественника
Премьер Британии Стармер по ошибке назвал премьером своего предшественника - РИА Новости, 04.09.2024
Премьер Британии Стармер по ошибке назвал премьером своего предшественника
Глава британского правительства Кир Стармер несколько раз по ошибке назвал премьер-министром своего предшественника Риши Сунака, который после поражения... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
2024-09-04T18:22
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава британского правительства Кир Стармер несколько раз по ошибке назвал премьер-министром своего предшественника Риши Сунака, который после поражения Консервативной партии на выборах стал лидером оппозиции. Всеобщие выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. "Это сложная проблема, я признаю это. Однако это (приостановка лицензий на экспорт оружия в Израиль - ред.) является правовым решением, а не политическим, и премьер-министр знает нормативную базу", - оговорился Стармер, обращаясь к Сунаку в палате общин (нижняя палата британского парламента). Трансляция велась на сайте парламента. Через минуту глава британского правительства снова оговорился, заявив, что "премьер-министр знает правовую базу", но имея в виду Сунака. Ещё через полторы минуты Стармер вновь допустил ту же оговорку - уже дважды за одну реплику. "Как известно премьер-министру, все лицензии подвергаются одной и той же проверке. И, после того как мы применили закон к фактам и пришли к юридическому заключению, я не думаю, что премьер-министр действительно хочет, чтобы я отставил это в стороне", - сказал Стармер. После этого в парламенте поднялся шум, политик быстро исправился, обратившись к Сунаку правильно - "лидер оппозиции". Спикер палаты общин Линдси Хойл также случайно назвал лидера консерваторов премьер-министром, подзывая того к трибуне. Стармер уже не впервые оговаривается в парламенте, называя своего политического оппонента премьером. Подобный инцидент произошел в июле, однако тогда новый глава британского правительства быстро исправился и пошутил, что от старых привычек сложно избавиться.
https://ria.ru/20240903/gallouey-1970368302.html
https://ria.ru/20240706/dzhonson-1957861802.html
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в мире, великобритания, израиль, кир стармер, риши сунак
В мире, Великобритания, Израиль, Кир Стармер, Риши Сунак
Премьер Британии Стармер по ошибке назвал премьером своего предшественника
Глава британского правительства Стармер дважды по ошибке назвал премьером Сунака
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава британского правительства Кир Стармер несколько раз по ошибке назвал премьер-министром своего предшественника Риши Сунака, который после поражения Консервативной партии на выборах стал лидером оппозиции.
Всеобщие выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
"Это сложная проблема, я признаю это. Однако это (приостановка лицензий на экспорт оружия в Израиль - ред.) является правовым решением, а не политическим, и премьер-министр знает нормативную базу", - оговорился Стармер, обращаясь к Сунаку в палате общин (нижняя палата британского парламента). Трансляция велась на сайте парламента.
Через минуту глава британского правительства снова оговорился, заявив, что "премьер-министр знает правовую базу", но имея в виду Сунака. Ещё через полторы минуты Стармер вновь допустил ту же оговорку - уже дважды за одну реплику.
"Как известно премьер-министру, все лицензии подвергаются одной и той же проверке. И, после того как мы применили закон к фактам и пришли к юридическому заключению, я не думаю, что премьер-министр действительно хочет, чтобы я отставил это в стороне", - сказал Стармер.
После этого в парламенте поднялся шум, политик быстро исправился, обратившись к Сунаку правильно - "лидер оппозиции".
Спикер палаты общин Линдси Хойл также случайно назвал лидера консерваторов премьер-министром, подзывая того к трибуне.
Стармер уже не впервые оговаривается в парламенте, называя своего политического оппонента премьером. Подобный инцидент произошел в июле, однако тогда новый глава британского правительства быстро исправился и пошутил, что от старых привычек сложно избавиться.