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Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной

Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной - РИА Новости, 04.09.2024

Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной

США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности, США являются "запевалой" в нагнетании напряженности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:40

2024-09-04T06:40

2024-09-04T06:40

дмитрий песков

сша

европа

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности, США являются "запевалой" в нагнетании напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Соединенные Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что именно США являются "запевалой" в процессе провоцирования напряженности. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html

сша

европа

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дмитрий песков, сша, европа, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)