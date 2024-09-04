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Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной
Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной - РИА Новости, 04.09.2024
Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной
США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности, США являются "запевалой" в нагнетании напряженности, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:40
2024-09-04T06:40
2024-09-04T06:40
дмитрий песков
сша
европа
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности, США являются "запевалой" в нагнетании напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Соединенные Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что именно США являются "запевалой" в процессе провоцирования напряженности. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html
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дмитрий песков, сша, европа, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, США, Европа, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков назвал роль США в безопасности Европы деструктивной
Песков: США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности