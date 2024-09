https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

США приказали Зеленскому убить как можно больше русских

США приказали Зеленскому убить как можно больше русских - РИА Новости, 04.09.2024

США приказали Зеленскому убить как можно больше русских

Несмотря на то что подавляющее большинство граждан России понимают, откуда растут ноги у конфликта на Украине, полностью поддерживают нашу армию и действия... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:00

2024-09-04T08:02

аналитика

россия

украина

сша

владимир зеленский

анатолий антонов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970274485_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_918c58fada1c43f456a74ab015d106b4.jpg

Несмотря на то что подавляющее большинство граждан России понимают, откуда растут ноги у конфликта на Украине, полностью поддерживают нашу армию и действия нашего руководства, а также делают все, чтобы помочь фронту, есть ощущение, что многие до сих пор думают, что этот конфликт — печальное, кровавое, но все же временное явление. И что после неизбежной победы над киевским режимом наступят мир, благорастворение воздухов и "благоволение в человецех". Надо только потерпеть.Многие думают, что Запад, для вида пожурив Россию, опять распахнет перед нами свой "волшебный сад" и будет традиционно разлагать нас демократией и сотнями сортов баварского, в то время как мы будем продолжать шопинг-туры по евростолицам, благодарным нам за снова открытые газовые вентили.Однако у коллективного Запада на нас совсем другие планы.Если копнуть чуть глубже новостей "для масс" и внимательно почитать внутреннюю западную аналитику "для своих", то можно сделать очевидный вывод: с концом СВО ничего не заканчивается, а скорее всего — только начинается.Совершенно программный материал на эту тему был опубликован в "дипстейтовском" издании The Atlantic в самом начале СВО — 9 марта 2022 года, когда большинство массовых изданий обсуждали продвижение наших войск вглубь Украины. Тем не менее по какой-то причине аналитики издания совершили качественный сеанс психоанализа по Фрейду и выложили все как есть. Вот лишь несколько цитат: "Россия по многим своим параметрам является фашистским государством, охваченным националистической идеологией. <…> (Победа Запада над Россией на Украине) потребует нанесения поражения силам русских, но цели в противостоянии с Россией простираются далеко за пределы этого (конфликта). <…> Конфронтация с Россией не закончится с концом ее вторжения на Запад. <…> Цель Запада — кардинально ослабить Россию, обескровить в военном отношении, изолировать и внутренне разделить. <…> Коллапс России может занять недели, месяцы или годы, поэтому потребуется упорство".А как же "возвращение к границам" какого-то там года, покаяние, репарации, а потом "мир и жевачка"?Интересно, что с течением времени данный нарратив не только не ушел, а только усилился.Лучшей иллюстрацией истинных временных рамок и целей Запада в отношении России на данный момент является доклад американского мозгового центра Wilson Center, опубликованный в конце апреля сего года. Дадим микрофон его авторам: "Россия не проигрывает в войне на истощение, и чем дольше продолжается война, тем менее вероятны сценарии, выгодные Соединенным Штатам. Российская военная машина ускоряется. <…> Вне зависимости от того, как долго Украина сможет сопротивляться натиску России и насколько США и Европа смогут предоставлять поддержку Украине, нынешний сезон конфронтации между Россией и Западом ожидается быть долгим. <…> Даже конец русско-украинской войны не означает конец войны между Россией и Западом. Русская угроза Западу не ограничивается Украиной и не исчезнет в будущем".Соответственно, мы обязаны смотреть на конфликт на Украине с полным пониманием того, что на самом деле западные элиты хотят от России и каждого из нас.А хотят они одного: чтобы мы умерли.В последнее время в российском инфополе оживленно обсуждается, если и когда Запад разрешит Украине бить своим дальнобойным оружием вглубь России. Всевозможные эксперты кидают монетки, обсуждают процент вероятности ударов, технические возможности западного оружия и прочие щекочущие нервы вещи. Например, вчера активно обсуждалась новость от издания The Economist, что "запланированный на следующую неделю визит Владимира Зеленского в США станет для украинского лидера последней возможностью добиться от президента Джо Байдена разрешения на удары по территории России американским дальнобойным оружием" и что "Киев ранее неоднократно давал понять, что крайне опечален решением Вашингтона не отменять запрет на удары по территории РФ".На самом деле Киев совершенно не опечален, потому что данное разрешение уже дано, причем давно, и западники сейчас лишь прорабатывают механизм, как им дистанцироваться от будущих атак по нашей территории.Вчера посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что "американский проект "Украина" принес огромные жертвы для славянского народа" и при этом "чиновники из США игнорируют очевидные факты зверств ВСУ: убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями".Нюанс лишь в том, что они не просто игнорируют — они прямо приказали убивать русских как можно больше. Каждый новый план американцев и их союзников на Украине своей целью ставил нанесение России максимальных потерь. Или как минимум — чтобы потери были выше, чем у ВСУ. Эти планы, включая "контрнаступ 2023 года" и курскую авантюру, неизменно проваливались, несмотря на все новые тактические ухищрения и все более продвинутое оружие: потери укробоевиков всегда были в разы выше, чем наши, а сейчас они отличаются в десятки раз. По недовольным западным оценкам, "потери ВСУ все так же находятся на неприемлемом для "войны на истощение" уровне".И, по сведениям из информированных источников "оттуда", недавно США приняли решение начать "неограниченную" войну уже против всех россиян — и военных, и мирных, и на фронте, и в глубоком тылу. Ключевым лицом в новой стратегии является глава Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун, сменивший на этом посту Марка Милли.Как в свое время проговорилось американское издание The Conversation, "неразумно думать, что молодое поколение россиян будет исповедовать более демократические и прозападные взгляды", а значит — убиваем всех.Тот же Браун уже долгое время лоббировал передачу Украине ракет ATACMS, а вчера стало известно, что США близки к заключению соглашения о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM — остались лишь "технические детали".Это означает одно: Киеву дадут все и разрешат все, только чтобы убить как можно больше россиян в надежде на то, что мы сломаемся и сдадимся.Что касается России, то нашу позицию можно суммировать словами посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова: никакие поставки вооружений Киеву и никакие террористические атаки ситуацию на поле боя не изменят. Наше руководство исходит из того, что для Запада никаких красных линий уже давно нет, и принимает соответствующие меры.Наше дело правое, и мы победим — даже если каждого из нас дяди за океаном заочно приговорили к смерти.

https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, сша, владимир зеленский, анатолий антонов, вооруженные силы украины