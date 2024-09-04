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В Китае обвинили иностранные спецслужбы в вербовке студентов - РИА Новости, 04.09.2024
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18:44 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/spetssluzhby-1970613466.html
В Китае обвинили иностранные спецслужбы в вербовке студентов
В Китае обвинили иностранные спецслужбы в вербовке студентов - РИА Новости, 04.09.2024
В Китае обвинили иностранные спецслужбы в вербовке студентов
Иностранные разведывательные службы в последние годы стали активнее вербовать китайских студентов для ведения шпионской деятельности в КНР, в качестве уловок... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:44
2024-09-04T18:44
технологии
китай
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ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Иностранные разведывательные службы в последние годы стали активнее вербовать китайских студентов для ведения шпионской деятельности в КНР, в качестве уловок используются предложения о дистанционной высокооплачиваемой подработке или онлайн-знакомства, сообщает в среду министерство государственной безопасности. "В последние годы иностранные разведывательные службы нецеливались на группы наших молодых студентов, используя подработку и онлайн-знакомства в качестве "уловок" для вербовки, приманки и принуждения отдельных молодых студентов из нашей страны к участию в шпионской деятельности, включая сбор конфиденциальной информации. информационную и другую незаконную деятельность, что стало большой угрозой для национальной безопасности нашей страны", - говорится в заявлении ведомства. Власти КНР предупреждают молодежь не попадаться в ловушку иностранных спецслужб, предлагающих высокооплачиваемые подработки, а также подарки, помощь и приглашения поужинать. Уточняется, что сотрудники зарубежных разведывательных агентств в первую очередь нацелены на молодых студентов, особенно студентов, которые имеют доступ к конфиденциальным данным научных исследований, они могут представляться учеными из различных университетов, сотрудников научно-исследовательских учреждений и консалтинговых компаний, которые якобы проводят "исследования рынка" и "академические обмены". Во имя так называемого поиска информации они предоставляют молодым студентам высокооплачиваемую работу на неполный рабочий день, используют расплывчатые формулировки для описания содержания задания, вводя в заблуждение неопытных студентов, обманом завлекая их в ловушку. После того, как молодые китайские студенты начнут проявлять интерес к предложению, с ними вступают в контакт и предоставляют бесплатное "учебное руководство" через соцсети, телефонные звонки или видеоконференции. Сотрудники иностранных спецслужб также задают вопросы, оказывают помощь, проявляют внимательность, решают проблемы, а порой даже маскируются под видом заботливого парня или девушки, чтобы заманить молодых студентов в "любовную" ловушку. После установления достаточного уровня доверия сотрудники зарубежных разведывательных служб начинают манипулировать молодыми китайскими студентами, заставляя из участвовать в незаконной деятельности, включая сбор внутренних научно-исследовательских данных, фотосъемку чувствительных военных зон. Ведомство отмечает, что китайским студентам при поиске подработки или знакомствах в интернете следует сохранять бдительность и здравый смысл, а также напоминает, что физические лица и организации, сообщающие о шпионаже или вносящие весомый вклад в контрразведывательную деятельность, получат поощрение.
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технологии, китай
Технологии, Китай
В Китае обвинили иностранные спецслужбы в вербовке студентов

Мингосбезопасности Китая: иностранные спецслужбы вербуют студентов для шпионажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Иностранные разведывательные службы в последние годы стали активнее вербовать китайских студентов для ведения шпионской деятельности в КНР, в качестве уловок используются предложения о дистанционной высокооплачиваемой подработке или онлайн-знакомства, сообщает в среду министерство государственной безопасности.
"В последние годы иностранные разведывательные службы нецеливались на группы наших молодых студентов, используя подработку и онлайн-знакомства в качестве "уловок" для вербовки, приманки и принуждения отдельных молодых студентов из нашей страны к участию в шпионской деятельности, включая сбор конфиденциальной информации. информационную и другую незаконную деятельность, что стало большой угрозой для национальной безопасности нашей страны", - говорится в заявлении ведомства.
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Власти КНР предупреждают молодежь не попадаться в ловушку иностранных спецслужб, предлагающих высокооплачиваемые подработки, а также подарки, помощь и приглашения поужинать.
Уточняется, что сотрудники зарубежных разведывательных агентств в первую очередь нацелены на молодых студентов, особенно студентов, которые имеют доступ к конфиденциальным данным научных исследований, они могут представляться учеными из различных университетов, сотрудников научно-исследовательских учреждений и консалтинговых компаний, которые якобы проводят "исследования рынка" и "академические обмены". Во имя так называемого поиска информации они предоставляют молодым студентам высокооплачиваемую работу на неполный рабочий день, используют расплывчатые формулировки для описания содержания задания, вводя в заблуждение неопытных студентов, обманом завлекая их в ловушку.
После того, как молодые китайские студенты начнут проявлять интерес к предложению, с ними вступают в контакт и предоставляют бесплатное "учебное руководство" через соцсети, телефонные звонки или видеоконференции. Сотрудники иностранных спецслужб также задают вопросы, оказывают помощь, проявляют внимательность, решают проблемы, а порой даже маскируются под видом заботливого парня или девушки, чтобы заманить молодых студентов в "любовную" ловушку.
После установления достаточного уровня доверия сотрудники зарубежных разведывательных служб начинают манипулировать молодыми китайскими студентами, заставляя из участвовать в незаконной деятельности, включая сбор внутренних научно-исследовательских данных, фотосъемку чувствительных военных зон.
Ведомство отмечает, что китайским студентам при поиске подработки или знакомствах в интернете следует сохранять бдительность и здравый смысл, а также напоминает, что физические лица и организации, сообщающие о шпионаже или вносящие весомый вклад в контрразведывательную деятельность, получат поощрение.
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