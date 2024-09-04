https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html

"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО

"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024

"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Российские войска продвигаются с очень быстрой скоростью в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:00

2024-09-04T19:00

2024-09-04T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются с очень быстрой скоростью в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Россия также наращивает свое продвижение на востоке (на Покровском направлении. — Прим. ред.) со скоростью, которая шокирует многих на Западе", — отметил он.По словам офицера, наступление на этом направлении в ближайшие дни может только ускориться по мере того, как украинская оборона продолжает рушиться. При этом Дэвис назвал Красноармейск самым важным городом на восточном фронте из-за логистических узлов."Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него", — резюмировал эксперт.Ранее в среду Генштаб ВСУ назвал Красноармейское и Кураховское направления в ДНР самыми "горячими" на линии фронта.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Это небольшое село, расположенное на восточном берегу реки Волчья. Контроль над ним позволяет упростить логистику для частей, наступающих на Покровском направлении.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970571530.html

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

красноармейск

донецкая народная республика

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины