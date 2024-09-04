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"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html
"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Российские войска продвигаются с очень быстрой скоростью в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил отставной офицер ВС США Дэниел... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:00
2024-09-04T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются с очень быстрой скоростью в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Россия также наращивает свое продвижение на востоке (на Покровском направлении. — Прим. ред.) со скоростью, которая шокирует многих на Западе", — отметил он.По словам офицера, наступление на этом направлении в ближайшие дни может только ускориться по мере того, как украинская оборона продолжает рушиться. При этом Дэвис назвал Красноармейск самым важным городом на восточном фронте из-за логистических узлов."Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него", — резюмировал эксперт.Ранее в среду Генштаб ВСУ назвал Красноармейское и Кураховское направления в ДНР самыми "горячими" на линии фронта.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Это небольшое село, расположенное на восточном берегу реки Волчья. Контроль над ним позволяет упростить логистику для частей, наступающих на Покровском направлении.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970571530.html
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красноармейск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Шокирует многих". В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Офицер Дэвис: Россия продвигается на Красноармейском направлении очень быстро

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска продвигаются с очень быстрой скоростью в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Россия также наращивает свое продвижение на востоке (на Покровском направлении. — Прим. ред.) со скоростью, которая шокирует многих на Западе", — отметил он.
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По словам офицера, наступление на этом направлении в ближайшие дни может только ускориться по мере того, как украинская оборона продолжает рушиться. При этом Дэвис назвал Красноармейск самым важным городом на восточном фронте из-за логистических узлов.
"Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него", — резюмировал эксперт.
Ранее в среду Генштаб ВСУ назвал Красноармейское и Кураховское направления в ДНР самыми "горячими" на линии фронта.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Это небольшое село, расположенное на восточном берегу реки Волчья. Контроль над ним позволяет упростить логистику для частей, наступающих на Покровском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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