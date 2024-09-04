https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970586793.html

Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области

Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024

Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области

Российская военная авиация нанесла ракетный удар по расположению войск и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:31

2024-09-04T17:31

2024-09-04T21:14

курская область

россия

вооруженные силы украины

су-25

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла ракетный удар по расположению войск и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.Как доложила разведка, все указанные цели были уничтожены, заключили в Минобороны.Ранее ведомство сообщало, что в лесных массивах продолжается работа по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970571530.html

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Боевая работа Су-25 в Курской области Боевая работа Су-25 в Курской области 2024-09-04T17:31 true PT0M40S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность