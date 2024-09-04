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Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 04.09.2024 (обновлено: 21:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970586793.html
Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области
Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области
Российская военная авиация нанесла ракетный удар по расположению войск и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:31
2024-09-04T21:14
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-25
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла ракетный удар по расположению войск и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.Как доложила разведка, все указанные цели были уничтожены, заключили в Минобороны.Ранее ведомство сообщало, что в лесных массивах продолжается работа по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.
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Боевая работа Су-25 в Курской области
Боевая работа Су-25 в Курской области
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Штурмовики Су-25 нанесли удары по боевикам и технике ВСУ в Курской области

МО РФ: штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла ракетный удар по расположению войск и техники ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — заявили в ведомстве.
После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
Как доложила разведка, все указанные цели были уничтожены, заключили в Минобороны.
Ранее ведомство сообщало, что в лесных массивах продолжается работа по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.
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