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"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 04.09.2024 (обновлено: 18:28 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:01
2024-09-04T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать", — отметил он.По словам полковника, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то наподобие атаки на Курскую область, но он не обладает для этого ресурсами, в том числе у него даже нет солдат."Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы", — резюмировал отставной военный.По данным Минобороны от среды, российские войска освободили села Карловка и Пречистовка в ДНР. Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20-25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.
https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html
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донецкая народная республика
киев
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в мире, донецкая народная республика, киев, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Полковник Уилкерсон: ВСУ потерпели крах на главной линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции
Работа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать", — отметил он.
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По словам полковника, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то наподобие атаки на Курскую область, но он не обладает для этого ресурсами, в том числе у него даже нет солдат.
"Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы", — резюмировал отставной военный.
По данным Минобороны от среды, российские войска освободили села Карловка и Пречистовка в ДНР. Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20-25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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