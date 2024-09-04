https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024

"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:01

2024-09-04T15:01

2024-09-04T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать", — отметил он.По словам полковника, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то наподобие атаки на Курскую область, но он не обладает для этого ресурсами, в том числе у него даже нет солдат."Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы", — резюмировал отставной военный.По данным Минобороны от среды, российские войска освободили села Карловка и Пречистовка в ДНР. Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20-25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

https://ria.ru/20240904/superbugs-1970316144.html

донецкая народная республика

киев

курская область

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в мире, донецкая народная республика, киев, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша