https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970428330.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:50

2024-09-04T15:50

2024-09-04T16:20

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили села Карловку и Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 11 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 129 районов скопления живой силы и техники, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 30 беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS.Параллельно российская группировка продолжала сдерживать натиск ВСУ в Курской области. Отражены две атаки противника. В лесных массивах проведены мероприятия по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Украинская армия потеряла до 450 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 642 самолета, 283 вертолета, 31017 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1435 реактивных систем залпового огня, 17814 танков и других бронемашин, 14039 орудий полевой артиллерии и 25556 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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