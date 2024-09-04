https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970395327.html

Российские силы подбили танк и бронемашину под Авдеевкой

Российские силы подбили танк и бронемашину под Авдеевкой - РИА Новости, 04.09.2024

Российские силы подбили танк и бронемашину под Авдеевкой

Бойцы группировки войск "Центр" подбили множество техники ВСУ под Авдеевкой, в частности из гранатомета был уничтожен танк и бронированную... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:11

2024-09-04T05:11

2024-09-04T05:11

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" подбили множество техники ВСУ под Авдеевкой, в частности из гранатомета был уничтожен танк и бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), в плен к ВС РФ попало семь военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro. Задача, поставленная военнослужащим мотострелкового подразделения, была выполнена в кратчайшие сроки. Закрепление подразделения в указанном районе способствовало дальнейшему продвижению российских войск на авдеевском направлении", - заявили в Минобороны. Со слов самих штурмовиков, самым сложным было передвижение в район выполнения задачи. Высокая интенсивность применения противником FPV-дронов и кассетных боеприпасов вынуждала бойцов передвигаться только пешком и в составе малых групп с соблюдением дистанции между военнослужащими. Также отмечается, что выполнение боевой задачи осложнялось тяжелыми погодными условиями - аномальной жарой на территории ДНР. Температура воздуха составляла около 50 градусов и каждому бойцу приходилось брать с собой большое количество воды. "Натиски были со всех сторон… С правого фланга штурмовая рота шла. По центру моя рота шла. Слева другая рота шла. То есть противник не успевал закрепиться ни на каких-то пятиэтажках. Он все время отступал, отступал. А когда уже полностью перекрыли им снабжение, он уже полностью убежал. Пленные были. На крайней задаче взялись сначала четырех пленных. Там был командир отделения и его отделение. После взяли еще пленных - как оказалось, это было управление роты: старшина роты, фельдшер роты и командир роты. Мы просто их в окружение взяли, они сами не поняли, как мы у них в тылу оказались", - рассказал командир роты с позывным "Виктор" о боях за один из населенных пунктов ДНР. В российском оборонном ведомстве уточнили, что выполнение поставленной боевой задачи было обеспечено высоким уровнем подготовки личного состава подразделения непосредственно перед ее выполнением. "Также в составе моей группы был гранатометчик, который во время выполнения задачи уничтожил вражеский БРДМ и подбил танк, - это тоже благодаря подготовке личного состава во время отдыха. То есть во время отдыха мы обучаемся здесь на полигоне, чтобы время тратить не приходилось. Также во время выполнения задачи удалось взять семерых пленных военнослужащих ВСУ", - отметил командир мотострелкового взвода с позывным "Сава". В ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении за мужество и героизм, а также высокий уровень подготовки личного состава и успешное выполнение задач, поставленных перед подразделением, командиру мотострелковой роты с позывным "Поэт" указом президента РФ было присвоено звание Героя Российской Федерации. "После Авдеевки представлен был к наивысшему званию и награде Героя России. Для меня эта награда - это большая ответственность… Да, это была неожиданность", - признался командир роты.

https://ria.ru/20240904/voennye-1970394624.html

https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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россия, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины