https://ria.ru/20240904/sotrudniki-1970648463.html
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег - РИА Новости, 04.09.2024
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег
США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:09
2024-09-04T22:09
2024-09-04T22:09
сша
елена афанасьева
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 сен – РИА Новости. США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд. "Сегодня утром мы обнародовали обвинительное заключение (в отношении - ред.) Константина Калашникова и Елены Афанасьевой, двум российским сотрудникам RT.... они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов", – сказал Гарланд в ходе пресс-конференции.
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сша, елена афанасьева, в мире
США, Елена Афанасьева, В мире
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег
США обвинили двух сотрудников RT Калашникова и Афанасьеву в отмывании денег