Рейтинг@Mail.ru
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/sotrudniki-1970648463.html
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег - РИА Новости, 04.09.2024
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег
США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:09
2024-09-04T22:09
сша
елена афанасьева
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_975dc23fad2dc625ffb9a42acb797467.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 сен – РИА Новости. США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд. "Сегодня утром мы обнародовали обвинительное заключение (в отношении - ред.) Константина Калашникова и Елены Афанасьевой, двум российским сотрудникам RT.... они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов", – сказал Гарланд в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e1ad79a1a2687d77fc6932c3d45b4a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, елена афанасьева, в мире
США, Елена Афанасьева, В мире
США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег

США обвинили двух сотрудников RT Калашникова и Афанасьеву в отмывании денег

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Манхэттен в Нью-Йорке
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 4 сен – РИА Новости. США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд.
"Сегодня утром мы обнародовали обвинительное заключение (в отношении - ред.) Константина Калашникова и Елены Афанасьевой, двум российским сотрудникам RT.... они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов", – сказал Гарланд в ходе пресс-конференции.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США
Вчера, 21:04
 
СШАЕлена АфанасьеваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала