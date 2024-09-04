https://ria.ru/20240904/sotrudniki-1970648463.html

США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег

США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег - РИА Новости, 04.09.2024

США обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег

США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:09

2024-09-04T22:09

2024-09-04T22:09

сша

елена афанасьева

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сен – РИА Новости. США предъявили обвинения в "отмывании денег" и нарушении закона об иностранных агентах двум сотрудникам RT: Константину Калашникову и Елене Афанасьевой, заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд. "Сегодня утром мы обнародовали обвинительное заключение (в отношении - ред.) Константина Калашникова и Елены Афанасьевой, двум российским сотрудникам RT.... они обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов", – сказал Гарланд в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html

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сша, елена афанасьева, в мире