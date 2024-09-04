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Камчатка на ВЭФ готова заключить соглашений на 40 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024
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13:15 04.09.2024 (обновлено: 13:26 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/soglasheniya-1970495247.html
Камчатка на ВЭФ готова заключить соглашений на 40 млрд рублей
Камчатка на ВЭФ готова заключить соглашений на 40 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2024
Камчатка на ВЭФ готова заключить соглашений на 40 млрд рублей
Правительство Камчатского края на полях Восточного экономического форума готово заключить соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:15
2024-09-04T13:26
камчатский край
владимир солодов
камчатка
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Правительство Камчатского края на полях Восточного экономического форума готово заключить соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Мы приехали с высокой степенью готовности в целом по проектам. В основном это наши российские партнеры. Общий объем соглашений превысит 40 миллиардов рублей", - сообщил Солодов.Будут подписаны соглашения в сфере туризма. В том числе, по строительству новой гостиницы в Петропавловске-Камчатском, заявил он."Выделим проекты в сфере туризма. Здесь мы в этом году окончательно определились по планам с дочерней структурой АФК "Система" "Космос групп" по строительству большого отеля с бальнеологией. Рассчитываем, что гостиницу в центре города начнет строить компания "Газ девелопмент". Для городов типа Петропавловска-Камчатского проблема - отсутствие гостиниц, потому что сегодня он нетуристический, непривлекательный для туристов. И строительство таких гостиниц позволит переломить эту тенденцию", - сказал губернатор.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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камчатский край, владимир солодов, камчатка, петропавловск-камчатский
Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатка, Петропавловск-Камчатский

Камчатка на ВЭФ готова заключить соглашений на 40 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Правительство Камчатского края на полях Восточного экономического форума готово заключить соглашений на сумму около 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы приехали с высокой степенью готовности в целом по проектам. В основном это наши российские партнеры. Общий объем соглашений превысит 40 миллиардов рублей", - сообщил Солодов.
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Будут подписаны соглашения в сфере туризма. В том числе, по строительству новой гостиницы в Петропавловске-Камчатском, заявил он.
"Выделим проекты в сфере туризма. Здесь мы в этом году окончательно определились по планам с дочерней структурой АФК "Система" "Космос групп" по строительству большого отеля с бальнеологией. Рассчитываем, что гостиницу в центре города начнет строить компания "Газ девелопмент". Для городов типа Петропавловска-Камчатского проблема - отсутствие гостиниц, потому что сегодня он нетуристический, непривлекательный для туристов. И строительство таких гостиниц позволит переломить эту тенденцию", - сказал губернатор.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Камчатский крайВладимир СолодовКамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
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