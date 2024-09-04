https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970606489.html

Газпромбанк, Забайкалье, "Евросиб" и "Забсиб-Логистика" будут сотрудничать

Газпромбанк, Забайкалье, "Евросиб" и "Забсиб-Логистика" будут сотрудничать - РИА Новости, 04.09.2024

Газпромбанк, Забайкалье, "Евросиб" и "Забсиб-Логистика" будут сотрудничать

В ходе Восточного экономического форума подписано соглашение между Газпромбанком, правительством Забайкальского края, ГК "Евросиб" и "Забсиб-Логистика" о... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:18

2024-09-04T18:18

2024-09-04T18:18

забайкальский край

россия

александр осипов

газпромбанк

евросиб

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе Восточного экономического форума подписано соглашение между Газпромбанком, правительством Забайкальского края, ГК "Евросиб" и "Забсиб-Логистика" о сотрудничестве для проработки и возможной реализации проекта по созданию в регионе транспортно-логистического центра (ТЛЦ) с навалочным и контейнерным терминалами, железнодорожной инфраструктурой и индустриальным парком, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документами поставили первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор ООО "Евросиб-ТЛБ" Дмитрий Никитин и учредитель ООО "Забсиб-Логистика" Дмитрий Зилинский. Проект планируется реализовать c применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Газпромбанк рассматривает возможность своего участия в проекте в качестве кредитора и инвестора, участвующего в специальной проектной компании. Капитальные затраты на две очереди мультимодального ТЛЦ по предварительным оценкам составят 28,4 миллиарда рублей. Планируется, что универсальный хаб на пути товарооборота между Россией и Китаем, будет предназначен для обработки ж/д контейнерных грузов на импорт и экспорт, автомобильных контейнерных грузов, сооружения складов, приемоотправочного парка и иной сопутствующей инфраструктуры. Рассматривается вопрос сооружения терминалов для обработки и дальнейшей транспортировки 8– 12 миллионов тонн энергетических ресурсов ежегодно. Предположительно, объем импортных грузов в контейнерах составит 200 тысяч в двадцатифутом эквиваленте. "Интенсивный рост товарооборота между Россией и Китаем, включая интернет-торговлю, развитие производства, в том числе в импортозамещающих отраслях, требуют наращивания логистических мощностей в масштабах страны. Газпромбанк участвует в финансировании инфраструктурных проектов в российских регионах, в частности, в сфере транспорта. При этом нам важно обращаться к конкурентным преимуществам того или иного субъекта РФ. Территориальное положение Забайкалья способствует исполнению роли транзитного узла между всей Россией по Восточному маршруту", - цитирует пресс-служба Бруссера. Он добавил, что при этом транспортно-логистическим хабом призван стать Забайкальск, расположенный прямо на границе с Китаем. "Подписанное сегодня соглашение позволит нам совместно с правительством Забайкальского края и крупными транспортно-логистическими операторами эффективно решать задачи по развитию хаба, обмениваться экспертизой, опытом и ресурсами", – подчеркнул первый вице-президент банка. "У нас среди всех соседних регионов Сибири и Дальнего Востока самое большое количество пунктов пропуска, самая разветвленная и развитая железнодорожная и автодорожная сеть. Мы разработали планы по реконструкции и расширению практически всех пунктов пропуска. Благодаря этому планируем увеличить провозную возможность с 20 млн до 85 млн тонн", – сказал Осипов, слова которого приводят на сайте правительства Забайкальского края. Строительство Забайкальского ТЛЦ имеет стратегическое значение для наращивания экспортного потенциала и совершенствования транспортной инфраструктуры на востоке РФ. Терминал обеспечит российских экспортеров из различных отраслей перевалочными мощностями вблизи важного погранперехода Забайкальск – Маньчжурия, что обеспечит прямой выход к промышленному макрорегиону центрального Китая, включая провинции Гирин, Хэбэй, Шаньси и Пекин, а также позволит привлечь к реализации проекта китайских партнеров. Использование маршрута также способно сократить плечо сухопутной доставки грузов в Китай на 2,5 тысячи километров. Сегодня в структуре валового регионального продукта Забайкальского края транспорт и логистика занимают 14%. При реализации проекта и соответственно удвоения объемов перевозки, появления новых предприятий в сфере логистики доля этого сектора превысит четверть ВРП.

https://ria.ru/20240904/sankt-peterburg-1970575194.html

https://realty.ria.ru/20240712/sklad-1959146099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

забайкальский край, россия, александр осипов, газпромбанк, евросиб, вэф — 2024 (восточный экономический форум)