https://ria.ru/20240904/sluzhba-1970628234.html

Более 194 тысяч водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП

Более 194 тысяч водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП - РИА Новости, 04.09.2024

Более 194 тысяч водителей обратились в подмосковную службу помощи при ДТП

Свыше 194 тысяч водителей воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:58

2024-09-04T19:58

2024-09-04T19:58

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 194 тысяч водителей воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Данная Служба является единым пространством помощи при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках которого работают круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи. "За восемь месяцев с начала года служба помощи при ДТП отработала более 97 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Порядка 15 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а около 40 тысяч ДТП – в центрах помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что работа Службы помощи позволила сократить время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге с 3 часов до 40 минут. Все это значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, где могут пострадать люди. Кроме того, это уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии. Подмосковная Служба помощи дает рекомендации о необходимых первоочередных действиях на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, помогает избежать наиболее частые ошибки, а также оказывает консультационную помощь по всем остальным вопросам оформления ДТП.

https://ria.ru/20240904/podmoskove-1970605575.html

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970344357.html

московская область (подмосковье)

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алексей гержик, московская область (подмосковье)