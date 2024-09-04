https://ria.ru/20240904/slutskiy-1970650702.html

Слуцкий: уход МАГАТЭ от честных выводов поощряет агрессию хунты Зеленского

Слуцкий: уход МАГАТЭ от честных выводов поощряет агрессию хунты Зеленского - РИА Новости, 04.09.2024

Слуцкий: уход МАГАТЭ от честных выводов поощряет агрессию хунты Зеленского

Уход МАГАТЭ от честных выводов относительно виновных в "игре с атомом" поощряет безнаказанность "хунты" Владимира Зеленского, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:36

2024-09-04T22:36

2024-09-04T22:36

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

евгений балицкий

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уход МАГАТЭ от честных выводов относительно виновных в "игре с атомом" поощряет безнаказанность "хунты" Владимира Зеленского, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Гросси в ходе визита на ЗАЭС во вторник посетил башенную градирню, которую ВСУ атаковали 11 августа с помощью беспилотников. Проведенный российской стороной анализ показал, что эти беспилотники были оснащены зажигательным веществом, ставшим причиной пожара, сообщило МО РФ. Гросси и специалисты МАГАТЭ подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно, отмечалось в сообщении российского военного ведомства. "Гросси снова не смог назвать виновных в обстрелах Запорожской АЭС. МАГАТЭ, мол, никак не может получить достоверную информацию о том, откуда летят снаряды и кто стоит за атаками на станцию... Украина на государственном уровне занимается ядерным терроризмом, что чревато катастрофическими последствиями. Уход МАГАТЭ от честных выводов относительно виновных в смертельной "игре с атомом" поощряют безнаказанность и агрессию неонацистской хунты Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, сам по себе факт повышенного внимания руководства МАГАТЭ к происходящему вокруг ЗАЭС стоит приветствовать. "Но сколько можно лишь констатировать наличие опасности и в упор не замечать, от кого она исходит. Вернее - делать вид, будто еще что-то непонятно и не доказано, лишь бы не вступать в противоречие с "генеральной линией" коллективного Запада на поддержку укрофашистов", - отметил парламентарий. Слуцкий считает, что следует "объективно оценить ситуацию и реальные угрозы", создаваемые киевским режимом в связи с непрекращающимися обстрелами ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 11 августа сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, ранее комментируя произошедшее, не исключил, что градирню придется заменить.

https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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