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"Бунт": в Киеве разразился скандал после отставок из-за ударов ВС России
"Бунт": в Киеве разразился скандал после отставок из-за ударов ВС России - РИА Новости, 04.09.2024
"Бунт": в Киеве разразился скандал после отставок из-за ударов ВС России
Увольнение Владимира Кудрицкого с поста главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за неспособности защитить энергообъекты от ударов России... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:58
2024-09-04T04:58
2024-09-04T04:58
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Увольнение Владимира Кудрицкого с поста главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за неспособности защитить энергообъекты от ударов России негативно повлияло на систему управления энергетикой на Украине, пишет Politico."Украинский энергетический сектор оказался в смятении. <...> Увольнение главы национального энергооператора Украины вызвало бунт на вершине управления компанией", — говорится в статье.Как рассказал изданию член комитета Верховной рады по энергетике Андрей Жупанин, увольнение главы "Укрэнерго" было инициативой профильного министерства. По его словам, в энергетическом ведомстве хотят получить полный контроль над национальным оператором, избавившись от старого директора.Однако в издании подчеркнули, что перестановки в "Укрэнерго" никак не исправят тяжелое положение, сложившееся в украинской энергетике."Энергетическая система морально готовится к катастрофической зиме", — добавили в Politico.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Позднее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение было принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов от ударов России.Вслед за Кудрицким в отставку подали члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен, назвавшие увольнение директора политическим мотивированным.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
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в мире, россия, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Укрэнерго
"Бунт": в Киеве разразился скандал после отставок из-за ударов ВС России
Politico: увольнение директора "Укрэнерго" вызвало хаос в энергетическом секторе
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Увольнение Владимира Кудрицкого с поста главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" из-за неспособности защитить энергообъекты от ударов России негативно повлияло на систему управления энергетикой на Украине, пишет Politico.
"Украинский энергетический сектор оказался в смятении. <...> Увольнение главы национального энергооператора Украины вызвало бунт на вершине управления компанией", — говорится в статье.
Как рассказал изданию член комитета Верховной рады по энергетике Андрей Жупанин, увольнение главы "Укрэнерго" было инициативой профильного министерства. По его словам, в энергетическом ведомстве хотят получить полный контроль над национальным оператором, избавившись от старого директора.
Однако в издании подчеркнули, что перестановки в "Укрэнерго" никак не исправят тяжелое положение, сложившееся в украинской энергетике.
«
"Энергетическая система морально готовится к катастрофической зиме", — добавили в Politico.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк в понедельник сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Позднее украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение было принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов от ударов России.
Вслед за Кудрицким в отставку подали члены наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и Педер Андреасен, назвавшие увольнение директора политическим мотивированным.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.