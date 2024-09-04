https://ria.ru/20240904/siriya-1970648709.html

Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками

Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками - РИА Новости, 04.09.2024

Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками

Четверо сирийских военных погибли, еще семь получили ранения в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков в провинции Латакия, сообщил РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:11

2024-09-04T22:11

2024-09-04T22:11

в мире

латакия (мухафаза)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, еще семь получили ранения в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков в провинции Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинции Латакия в населенном пункте Сандран в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков погибли четыре и получили ранения семь сирийских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html

латакия (мухафаза)

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в мире, латакия (мухафаза)