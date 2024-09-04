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Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками - РИА Новости, 04.09.2024
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22:11 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/siriya-1970648709.html
Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками
Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками - РИА Новости, 04.09.2024
Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками
Четверо сирийских военных погибли, еще семь получили ранения в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков в провинции Латакия, сообщил РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:11
2024-09-04T22:11
в мире
латакия (мухафаза)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, еще семь получили ранения в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков в провинции Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В провинции Латакия в населенном пункте Сандран в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков погибли четыре и получили ранения семь сирийских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html
латакия (мухафаза)
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в мире, латакия (мухафаза)
В мире, Латакия (мухафаза)
Четверо сирийских военных погибли при столкновении с боевиками

ЦПВС: в Сирии 4 военных погибли, 7 пострадали при столкновении с боевиками

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли, еще семь получили ранения в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков в провинции Латакия, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В провинции Латакия в населенном пункте Сандран в ходе боестолкновения с разведывательно-диверсионной группой боевиков погибли четыре и получили ранения семь сирийских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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