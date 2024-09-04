https://ria.ru/20240904/sirius-1970563143.html
В Сириусе пройдет молодежный фестиваль на десять тысяч человек
В Сириусе пройдет молодежный фестиваль на десять тысяч человек - РИА Новости, 04.09.2024
В Сириусе пройдет молодежный фестиваль на десять тысяч человек
Молодежный фестиваль на 10 тысяч человек пройдет в Сириусе в 2027 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:39
2024-09-04T16:39
2024-09-04T16:45
россия
владивосток
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Молодежный фестиваль на 10 тысяч человек пройдет в Сириусе в 2027 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" Даниил Бисслингер. "Как известно, мы не только в 2030-м проведем такой же огромный (Всемирный – ред.) фестиваль на федеральной территории Сириус, которая здесь фактически превращается в некую молодежную столицу мира, мы также за три года до этого проведем фестиваль на 10 тысяч человек тоже в Сириусе, а между ними – тематические форумы международные ежегодно на 2 тысячи человек", - сказал собеседник агентства на Восточном экономическом форуме. Он уточнил, что фестивали, которые проходят в рамках наследия ВФМ, будут проходить на конкурсной основе. "В сентябре мы этот конкурс запустим, и до конца года, концу ноября, я предполагаю, мы уже будем иметь результаты, будем понимать, в каком именно регионе пройдет это масштабное международное мероприятие в следующем году (фестиваль на 2 тысячи человек - ред.)" - добавил Бисслингер. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дальневосточный федеральный университет
В Сириусе пройдет молодежный фестиваль на десять тысяч человек
Молодежный фестиваль на 10 тысяч человек пройдет в Сириусе в 2027 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Молодежный фестиваль на 10 тысяч человек пройдет в Сириусе в 2027 году, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" Даниил Бисслингер.
"Как известно, мы не только в 2030-м проведем такой же огромный (Всемирный – ред.) фестиваль на федеральной территории Сириус, которая здесь фактически превращается в некую молодежную столицу мира, мы также за три года до этого проведем фестиваль на 10 тысяч человек тоже в Сириусе, а между ними – тематические форумы международные ежегодно на 2 тысячи человек", - сказал собеседник агентства на Восточном экономическом форуме.
Он уточнил, что фестивали, которые проходят в рамках наследия ВФМ, будут проходить на конкурсной основе. "В сентябре мы этот конкурс запустим, и до конца года, концу ноября, я предполагаю, мы уже будем иметь результаты, будем понимать, в каком именно регионе пройдет это масштабное международное мероприятие в следующем году (фестиваль на 2 тысячи человек - ред.)" - добавил Бисслингер.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.