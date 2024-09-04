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Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
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18:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/sinkhrotron-1970603960.html
Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке
Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин поручил своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетного финансирования на создание установки класса... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:07
2024-09-04T18:07
россия
русский (остров)
владивосток
владимир путин
курчатовский институт
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетного финансирования на создание установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Русский источник фотонов" (РИФ), который создают на острове Русский во Владивостоке Курчатовский институт и ДВФУ. На встрече президента с модераторами ключевых секций Восточного экономического форума о создании установки главе государства доложил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов. "Мы в этом году закончили проектирование, провели геологоразведку… Мы в этом году должны получить положительное заключение главгосэкспертизы. У нас финансирование на этот объект назначено с 2026 года", - рассказал президенту Благов. "Юрий Петрович, нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось, чтобы не выбросили и не зачистили. Иначе они работу сейчас проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования", - обратился Путин к Трутневу. Строительство уникальных научных установок класса "мегасайенс" ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Установка на острове Русский позволит на высоком научном уровне проводить исследования структуры различных объектов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html
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русский (остров)
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россия, русский (остров), владивосток, владимир путин, курчатовский институт, дальневосточный федеральный университет, общество
Россия, Русский (остров), Владивосток, Владимир Путин, Курчатовский институт, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке

Путин поручил Трутневу проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетного финансирования на создание установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Русский источник фотонов" (РИФ), который создают на острове Русский во Владивостоке Курчатовский институт и ДВФУ.
На встрече президента с модераторами ключевых секций Восточного экономического форума о создании установки главе государства доложил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов. "Мы в этом году закончили проектирование, провели геологоразведку… Мы в этом году должны получить положительное заключение главгосэкспертизы. У нас финансирование на этот объект назначено с 2026 года", - рассказал президенту Благов.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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"Юрий Петрович, нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось, чтобы не выбросили и не зачистили. Иначе они работу сейчас проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования", - обратился Путин к Трутневу.
Строительство уникальных научных установок класса "мегасайенс" ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Установка на острове Русский позволит на высоком научном уровне проводить исследования структуры различных объектов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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РоссияРусский (остров)ВладивостокВладимир ПутинКурчатовский институтДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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