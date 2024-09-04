https://ria.ru/20240904/sinkhrotron-1970603960.html

Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке

Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024

Путин поручил проконтролировать средства на синхротрон во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин поручил своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетного финансирования на создание установки класса... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:07

2024-09-04T18:07

2024-09-04T18:07

россия

русский (остров)

владивосток

владимир путин

курчатовский институт

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил своему полпреду в ДФО Юрию Трутневу проконтролировать выделение бюджетного финансирования на создание установки класса "мегасайенс" - синхротрона "Русский источник фотонов" (РИФ), который создают на острове Русский во Владивостоке Курчатовский институт и ДВФУ. На встрече президента с модераторами ключевых секций Восточного экономического форума о создании установки главе государства доложил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов. "Мы в этом году закончили проектирование, провели геологоразведку… Мы в этом году должны получить положительное заключение главгосэкспертизы. У нас финансирование на этот объект назначено с 2026 года", - рассказал президенту Благов. "Юрий Петрович, нужно обязательно отследить, чтобы в бюджетном процессе это учитывалось, чтобы не выбросили и не зачистили. Иначе они работу сейчас проведут, а потом она встанет в связи с отсутствием финансирования", - обратился Путин к Трутневу. Строительство уникальных научных установок класса "мегасайенс" ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Установка на острове Русский позволит на высоком научном уровне проводить исследования структуры различных объектов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/logistika-1970568662.html

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русский (остров)

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россия, русский (остров), владивосток, владимир путин, курчатовский институт, дальневосточный федеральный университет, общество