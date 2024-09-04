https://ria.ru/20240904/simonyan-1970649662.html

Симоньян с иронией отреагировала на введение санкций США против RT

Симоньян с иронией отреагировала на введение санкций США против RT - РИА Новости, 04.09.2024

Симоньян с иронией отреагировала на введение санкций США против RT

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в США нет других сценариев на выборах, кроме как "топить"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:23

2024-09-04T22:23

2024-09-04T22:29

сша

маргарита симоньян

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в США нет других сценариев на выборах, кроме как "топить" конкурента, пугая связями этого конкурента с RT. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Я одно не понимаю - если они нас окончательно выпрут, как они следующие выборы проводить-то будут? У них же вообще других сценариев нет, кроме как топить конкурента, пугая пингвинов его связями со всемогущим РТ. Мне приятно, конечно, но, положим, мы оттуда совсем свалим - тогда что?" - написала она в Telegram-канале. "Отменят они следующие выборы, ох, отменят, сердцем чую. Ну, или мы не свалим", - добавила Симоньян.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html

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сша, маргарита симоньян, в мире