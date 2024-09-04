https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html

Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США

Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США - РИА Новости, 04.09.2024

Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала введение санкций в отношении нее и ряда топ-менеджеров RT. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:04

2024-09-04T21:04

2024-09-04T21:04

сша

маргарита симоньян

министерство финансов сша

в мире

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала введение санкций в отношении нее и ряда топ-менеджеров RT. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Тю. Проснулись", — написала Симоньян в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970640691.html

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сша, маргарита симоньян, министерство финансов сша, в мире