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Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США - РИА Новости, 04.09.2024
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21:04 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США - РИА Новости, 04.09.2024
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала введение санкций в отношении нее и ряда топ-менеджеров RT. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:04
2024-09-04T21:04
сша
маргарита симоньян
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала введение санкций в отношении нее и ряда топ-менеджеров RT. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Тю. Проснулись", — написала Симоньян в Telegram-канале.
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сша, маргарита симоньян, министерство финансов сша, в мире
США, Маргарита Симоньян, Министерство финансов США, В мире
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США

Симоньян с иронией отреагировала на введение санкций против нее Минфином США

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала введение санкций в отношении нее и ряда топ-менеджеров RT.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Тю. Проснулись", — написала Симоньян в Telegram-канале.
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