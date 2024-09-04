https://ria.ru/20240904/sibiga-1970637000.html
Сибига возглавит МИД Украины после отставки Кулебы
Сибига возглавит МИД Украины после отставки Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
Сибига возглавит МИД Украины после отставки Кулебы
Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы, заявил глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:43
2024-09-04T20:43
2024-09-04T21:22
мид украины
в мире
украина
дмитрий кулеба
владимир зеленский
давид арахамия
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_0:77:2475:1470_1920x0_80_0_0_9ac94a627431218006f063f77a793005.png
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Украины Андрей Сибига возглавит ведомство после отставки Дмитрия Кулебы, заявил глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия."По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства: МИД - Андрей Сибига", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, Арахамия заявил, что сам Кулеба возглавит министерство развития общин и территорий Украины, которое планируется разделить на два ведомства по направлениям инфраструктуры и региональной политики. Министром юстиции назначат Ольгу Стефанишину, министром культуры и информационной политики - Николая Точицкого. Заместителем главы офиса Зеленского назначат Ирину Верещук, ранее занимавшую пост министра реинтеграции.Во вторник Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793264565_342:0:2455:1585_1920x0_80_0_0_221fc40f723693bc0223d93c10185025.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид украины, в мире, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины
МИД Украины, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
Сибига возглавит МИД Украины после отставки Кулебы
Арахамия: замглавы МИД Украины Сибига возглавит ведомство после отставки Кулебы