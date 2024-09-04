https://ria.ru/20240904/sholts-1970581869.html

Шольц пообещал поставить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T

Шольц пообещал поставить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 04.09.2024

Шольц пообещал поставить Украине еще 17 ЗРК IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, причем четыре из них уже в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:20

2024-09-04T17:20

2024-09-04T17:20

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в среду пообещал поставить Украине еще 17 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, причем четыре из них уже в 2024 году, сообщил телеканал NTV. "Канцлер Олаф Шольц обещает Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T. Для Украины заказаны восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS, сказал Шольц на базе бундесвера в Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн", - говорится в сообщении. По две системы каждого типа будут поставлены Украине уже в 2024 году, остальные - с 2025-го, приводит слова канцлера телеканал. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240525/sholts-1948290124.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, сергей лавров, нато