https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970593909.html
Шишкарев предложил РЖД объединить усилия для выхода на внешние рынки
Шишкарев предложил РЖД объединить усилия для выхода на внешние рынки - РИА Новости, 04.09.2024
Шишкарев предложил РЖД объединить усилия для выхода на внешние рынки
Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев предложил ОАО "Российские железные дороги" объединить усилия для продления логистических... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:40
2024-09-04T17:40
2024-09-04T17:40
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владивосток
сергей шишкарев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев предложил ОАО "Российские железные дороги" объединить усилия для продления логистических цепочек за рубеж с целью выхода на новые рынки, сообщает пресс-служба компании. С соответствующей инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Выступая на сессии "На Восток! Маршруты нового времени", Шишкарев обратил внимание на "малую" долю России в международных морских перевозках. При этом международные морские перевозчики и логистические компании сейчас получают прибыли из-за возросших ставок на фрахт в связи с ситуацией в Красном море. "Давайте здесь объединим усилия, давайте продлевать логистические цепочки, выходить в море и, самое главное, приходить к точкам сбыта. Давайте строить консигнационные склады на территории других стран", – отметил Шишкарев, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что Шишкарев также прокомментировал планы РЖД по расширению Восточного полигона до 270 миллиона тонн к 2032 году. "Взяв на себя сегодня обязательство работать вместе, помогать вам, мы сделаем обязательно так, чтобы эти 270 миллионов тонн попробовать превратились в 300", – подчеркнул он, добавив, что между государством и бизнесом сегодня налажен эффективный диалог. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240816/rozhdaemost-1966674062.html
https://ria.ru/20240606/rasshirenie-1951148781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владивосток, сергей шишкарев, ржд
Россия, Владивосток, Сергей Шишкарев, РЖД
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев предложил ОАО "Российские железные дороги" объединить усилия для продления логистических цепочек за рубеж с целью выхода на новые рынки, сообщает пресс-служба компании.
С соответствующей инициативой он выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Выступая на сессии "На Восток! Маршруты нового времени", Шишкарев обратил внимание на "малую" долю России
в международных морских перевозках. При этом международные морские перевозчики и логистические компании сейчас получают прибыли из-за возросших ставок на фрахт в связи с ситуацией в Красном море
.
"Давайте здесь объединим усилия, давайте продлевать логистические цепочки, выходить в море и, самое главное, приходить к точкам сбыта. Давайте строить консигнационные склады на территории других стран", – отметил Шишкарев, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что Шишкарев также прокомментировал планы РЖД
по расширению Восточного полигона до 270 миллиона тонн к 2032 году. "Взяв на себя сегодня обязательство работать вместе, помогать вам, мы сделаем обязательно так, чтобы эти 270 миллионов тонн попробовать превратились в 300", – подчеркнул он, добавив, что между государством и бизнесом сегодня налажен эффективный диалог.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.