https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970407053.html

Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона

Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 04.09.2024

Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона

Порт Корсаков в будущем может стать морской столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона, такое мнение выразил председатель совета директоров ГК "Дело"... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:26

2024-09-04T07:26

2024-09-04T07:26

корсаков

сахалин

сургут

сергей шишкарев

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919334174_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_e93885a74b9ec868f061576cd68a7701.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порт Корсаков в будущем может стать морской столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона, такое мнение выразил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на сессии "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления" в рамках ВЭФ-2024. "На прошлой неделе запустили масштабную программу модернизации реконструкции Корсаковского порта. И Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ред.) сказал только что коллегам из Китая, и, конечно, он скажет коллегам из Индии: ребята, не опоздайте, это будет столица нового Азиатско-Тихоокеанского региона. Со своей платежной системой, криптами, все мы придумаем", - отметил Шишкарев. В конце августа правительство Сахалинской области сообщило РИА Новости, что официальный старт масштабной реконструкции морского порта Корсаков на юге Сахалина начался в пятницу с торжественной закладки капсулы времени. По информации правительства области, генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по реконструкции причалов Корсаковского порта выступила компания "Мостострой-11" из Сургута, а государственным заказчиком является собственник причалов – ФГУП "Нацрыбресурс". Реконструкция причалов представляет часть масштабного проекта по созданию логистического технопарка на базе Корсаковского морского порта. Проектом предусмотрены также дноуглубительные работы в подходном канале и операционной акватории. Параллельно вблизи причалов инвестором возводится завод по обработке рыбной продукции. После ввода в эксплуатацию модернизированные объекты будут обслуживать суда рыбопромыслового флота. Результатом масштабной реконструкции Корсаковского порта станет формирование единого технологического комплекса, ориентированного на выпуск продукции для отечественного рынка. Реализация проекта ведется по поручению Лимаренко. Завершение работ планируется через три года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

https://realty.ria.ru/20240830/korsakov-1969389748.html

корсаков

сахалин

сургут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корсаков, сахалин, сургут, сергей шишкарев, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)