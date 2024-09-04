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Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 04.09.2024
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07:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970407053.html
Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона
Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона - РИА Новости, 04.09.2024
Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона
Порт Корсаков в будущем может стать морской столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона, такое мнение выразил председатель совета директоров ГК "Дело"... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:26
2024-09-04T07:26
корсаков
сахалин
сургут
сергей шишкарев
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порт Корсаков в будущем может стать морской столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона, такое мнение выразил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на сессии "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления" в рамках ВЭФ-2024. "На прошлой неделе запустили масштабную программу модернизации реконструкции Корсаковского порта. И Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ред.) сказал только что коллегам из Китая, и, конечно, он скажет коллегам из Индии: ребята, не опоздайте, это будет столица нового Азиатско-Тихоокеанского региона. Со своей платежной системой, криптами, все мы придумаем", - отметил Шишкарев. В конце августа правительство Сахалинской области сообщило РИА Новости, что официальный старт масштабной реконструкции морского порта Корсаков на юге Сахалина начался в пятницу с торжественной закладки капсулы времени. По информации правительства области, генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по реконструкции причалов Корсаковского порта выступила компания "Мостострой-11" из Сургута, а государственным заказчиком является собственник причалов – ФГУП "Нацрыбресурс". Реконструкция причалов представляет часть масштабного проекта по созданию логистического технопарка на базе Корсаковского морского порта. Проектом предусмотрены также дноуглубительные работы в подходном канале и операционной акватории. Параллельно вблизи причалов инвестором возводится завод по обработке рыбной продукции. После ввода в эксплуатацию модернизированные объекты будут обслуживать суда рыбопромыслового флота. Результатом масштабной реконструкции Корсаковского порта станет формирование единого технологического комплекса, ориентированного на выпуск продукции для отечественного рынка. Реализация проекта ведется по поручению Лимаренко. Завершение работ планируется через три года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html
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корсаков, сахалин, сургут, сергей шишкарев, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Корсаков, Сахалин, Сургут, Сергей Шишкарев, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Порт Корсаков станет столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона

Шишкарев: порт Корсаков в будущем станет морской столицей нового АТР

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сахалин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порт Корсаков в будущем может стать морской столицей нового Азиатско-Тихоокеанского региона, такое мнение выразил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев на сессии "Мировая торговля: инструмент развития, а не давления" в рамках ВЭФ-2024.
"На прошлой неделе запустили масштабную программу модернизации реконструкции Корсаковского порта. И Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области - ред.) сказал только что коллегам из Китая, и, конечно, он скажет коллегам из Индии: ребята, не опоздайте, это будет столица нового Азиатско-Тихоокеанского региона. Со своей платежной системой, криптами, все мы придумаем", - отметил Шишкарев.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями
06:19
В конце августа правительство Сахалинской области сообщило РИА Новости, что официальный старт масштабной реконструкции морского порта Корсаков на юге Сахалина начался в пятницу с торжественной закладки капсулы времени.
По информации правительства области, генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по реконструкции причалов Корсаковского порта выступила компания "Мостострой-11" из Сургута, а государственным заказчиком является собственник причалов – ФГУП "Нацрыбресурс".
Реконструкция причалов представляет часть масштабного проекта по созданию логистического технопарка на базе Корсаковского морского порта. Проектом предусмотрены также дноуглубительные работы в подходном канале и операционной акватории. Параллельно вблизи причалов инвестором возводится завод по обработке рыбной продукции. После ввода в эксплуатацию модернизированные объекты будут обслуживать суда рыбопромыслового флота. Результатом масштабной реконструкции Корсаковского порта станет формирование единого технологического комплекса, ориентированного на выпуск продукции для отечественного рынка.
Реализация проекта ведется по поручению Лимаренко. Завершение работ планируется через три года.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Порт в городе Корсаков на берегу залива Анива - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Реконструкция порта на Сахалине началась с закладки капсулы времени
30 августа, 09:52
 
КорсаковСахалинСургутСергей ШишкаревДальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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