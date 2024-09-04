https://ria.ru/20240904/servis-1970442337.html

На МСП.РФ появится сервис электронного документооборота для малого бизнеса

На МСП.РФ появится сервис электронного документооборота для малого бизнеса - РИА Новости, 04.09.2024

На МСП.РФ появится сервис электронного документооборота для малого бизнеса

На цифровой платформе МСП.РФ, созданной Корпорацией МСП (КМСП) совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей, появится система электронного... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:05

2024-09-04T11:05

2024-09-04T11:05

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На цифровой платформе МСП.РФ, созданной Корпорацией МСП (КМСП) совместно с Минэкономразвития для поддержки предпринимателей, появится система электронного документооборота для малого бизнеса, сообщил в рамках ВЭФ-2024 генеральный директор КМСП Александр Исаевич. "В настоящее время электронный документооборот, как правило, может себе позволить только крупный бизнес. Поэтому мы сейчас работаем над электронным документооборотом для малого и среднего бизнеса, и у нас уже есть база шаблонов документов, которые платформа автоматически заполняет. Также система позволит субъектам МСП обеспечивать коммуникацию HR и сотрудника", - рассказал Исаевич корреспонденту РИА Новости. По его словам, следующим логическим шагом развития платформы станет создание единой системы управления для предпринимателей, куда войдут электронный документооборот, электронная отчетность, логистика для бизнеса. Одновременно будет идти упрощение тех сервисов, которые уже есть на платформе, а их сегодня более тридцати. Исаевич также отметил, что в рамках развития платформы продолжится работа по совершенствованию цифрового профиля предпринимателя, который агрегирует данные от ФНС, Минэкономразвития и Центробанка. "Цифровой профиль – это уникальный инструмент, который позволяет предпринимателям проактивно получать меры поддержки. Мы хотим и дальше продолжать накопление данных для более точного предложения той или иной меры поддержки для конкретного предпринимателя", - сказал Исаевич. Он также добавил, что в ближайшее время на платформе будет запущен сервис для факторинга, поскольку на это есть "большой запрос от предпринимателей". Ранее в рамках ВЭФ Корпорация МСП сообщила о запуске по поручению президента России специальной программы развития туризма с участием малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели, которые готовы открывать новый бизнес на пути следования туристских автомаршрутов, могут изучить потребности в создании сопутствующей инфраструктуры на Цифровой платформе МСП.РФ и там же подать заявку на реализацию инвестпроектов. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, владивосток, александр исаевич, корпорация мсп