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Вице-премьер Сербии исключил ввод санкций против России - РИА Новости, 04.09.2024
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13:14 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/serbiya-1970494592.html
Вице-премьер Сербии исключил ввод санкций против России
Вице-премьер Сербии исключил ввод санкций против России - РИА Новости, 04.09.2024
Вице-премьер Сербии исключил ввод санкций против России
Сербия никогда не введет санкции против России и не станет частью антироссийской истерики, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:14
2024-09-04T13:14
сербия
россия
владивосток
александр вулин
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сербия никогда не введет санкции против России и не станет частью антироссийской истерики, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин. "Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным. Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против Российский Федерации, и не позволит, чтобы с ее территории проводились антироссийские операции", - сказал Вулин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Сербия не станет "частью антироссийской истерики". "Мы Россию уважаем и ценим", - отметил вице-премьер. По мнению Вулина, Восточный экономический форум говорит о том, что изолировать Россию невозможно. "Сербия в такой политике никогда не будет участвовать", - указал он. Вице-премьер передал приветствие российскому лидеру от президента Сербии Александра Вучича с пожеланиями здоровья и крепкости. Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума. ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/serbiya-1970470008.html
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сербия, россия, владивосток, александр вулин, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Россия, Владивосток, Александр Вулин, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Вице-премьер Сербии исключил ввод санкций против России

Вице-премьер Вулин: Сербия не станет частью антироссийской истерики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сербия никогда не введет санкции против России и не станет частью антироссийской истерики, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
"Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным. Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против Российский Федерации, и не позволит, чтобы с ее территории проводились антироссийские операции", - сказал Вулин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин во время встречи в Дальневосточном федеральном университете. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию
Вчера, 12:02
Он подчеркнул, что Сербия не станет "частью антироссийской истерики". "Мы Россию уважаем и ценим", - отметил вице-премьер.
По мнению Вулина, Восточный экономический форум говорит о том, что изолировать Россию невозможно. "Сербия в такой политике никогда не будет участвовать", - указал он.
Вице-премьер передал приветствие российскому лидеру от президента Сербии Александра Вучича с пожеланиями здоровья и крепкости.
Их переговоры проходят в среду на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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СербияРоссияВладивостокАлександр ВулинВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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