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Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию - РИА Новости, 04.09.2024
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12:02 04.09.2024 (обновлено: 12:18 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/serbiya-1970470008.html
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию - РИА Новости, 04.09.2024
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести заседание российско-сербской межправительственной комиссии, чтобы оценить причины спада взаимной... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:02
2024-09-04T12:18
экономика
россия
москва
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
белград (город)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести заседание российско-сербской межправительственной комиссии, чтобы оценить причины спада взаимной торговли.Ранее Путин заявил, что Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом."Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет, как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более, что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970452052.html
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россия
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экономика, россия, москва, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, белград (город), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Белград (город), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин заявил о необходимости провести российско-сербскую межправкомиссию

Путин: необходимо оценить причины спада во взаимной торговле с Сербией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести заседание российско-сербской межправительственной комиссии, чтобы оценить причины спада взаимной торговли.
Ранее Путин заявил, что Москва наблюдает небольшой спад объемов торгового оборота с Белградом.
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая
11:02
"Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении около двух лет, как минимум. И посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их. Тем более, что у нас очень много интересных направлений, коопераций в области промышленности, транспорта, промышленной кооперации", - сказал Путин на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
LIVE: Сессия Юго-Восточная Азия в многополярном мире в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" на ВЭФ-2024. Трансляция
11:03
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетБелград (город)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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