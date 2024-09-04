https://ria.ru/20240904/sdelka--1970655756.html

Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом

Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.09.2024

Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом

Сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:37

2024-09-04T23:37

2024-09-04T23:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "В сделке 18 параграфов, 14 из них согласованы… Фактически, 90% сделки согласовано", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. Как заявил чиновник, сделка после достижения предполагает полное прекращение военных действий в секторе Газа и вывод израильских сил из густонаселенных районов, начало работы по расчистке территории от разрушенных строений и восстановление медицинских сооружений, а также инфраструктуры.

https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире