https://ria.ru/20240904/sdelka--1970655756.html
Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом
Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом - РИА Новости, 04.09.2024
Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом
Сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:37
2024-09-04T23:37
2024-09-04T23:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "В сделке 18 параграфов, 14 из них согласованы… Фактически, 90% сделки согласовано", - сказал чиновник в ходе специального брифинга. Как заявил чиновник, сделка после достижения предполагает полное прекращение военных действий в секторе Газа и вывод израильских сил из густонаселенных районов, начало работы по расчистке территории от разрушенных строений и восстановление медицинских сооружений, а также инфраструктуры.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
Сделка с ХАМАС по заложникам согласована на 90 процентов, заявил Белый дом
Белый дом: сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%