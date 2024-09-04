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Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена - РИА Новости, 04.09.2024
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12:06 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/sberbank-1970471422.html
Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена
Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена - РИА Новости, 04.09.2024
Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена
Сбербанк допускает, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка может быть как повышена, так и сохранена, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ старший... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:06
2024-09-04T12:06
экономика
владивосток
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк допускает, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка может быть как повышена, так и сохранена, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов. "Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября. Он добавил, что исключать сценарий сохранения ставки не нужно. "Мы за последние недели, месяц видим ряд сигналов, которые показывают, что меры ЦБ и правительства по замедлению инфляции начинают давать результат", - отметил Скворцов. Старший вице-президент Сбербанка также отметил, что сильно снизились выдачи ипотеки и замедлился темп роста ВВП. "Это все факторы, которые способствуют снижению инфляции", - заключил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240729/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, владивосток, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет
Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена

Скворцов: ключевая ставка может быть повышена, а может быть сохранена

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Сбербанк допускает, что на ближайшем заседании Банка России ключевая ставка может быть как повышена, так и сохранена, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.
"Мы имеем сегодня сценарий и сохранения ставки, и повышения", - заявил он, отвечая на вопрос о возможном решении ЦБ по ставке на ближайшем заседании, которое состоится 13 сентября.
Он добавил, что исключать сценарий сохранения ставки не нужно. "Мы за последние недели, месяц видим ряд сигналов, которые показывают, что меры ЦБ и правительства по замедлению инфляции начинают давать результат", - отметил Скворцов.
Старший вице-президент Сбербанка также отметил, что сильно снизились выдачи ипотеки и замедлился темп роста ВВП. "Это все факторы, которые способствуют снижению инфляции", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
29 июля, 19:01
 
ЭкономикаВладивостокСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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