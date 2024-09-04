https://ria.ru/20240904/sberbank-1970385739.html

Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян

Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян - РИА Новости, 04.09.2024

Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян

Объем хищений средств мошенниками по итогам 2024 года может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил зампред правления... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:58

2024-09-04T02:58

2024-09-04T02:58

владивосток

экономика

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем хищений средств мошенниками по итогам 2024 года может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - заявил он.Однако если бизнес и государство будут действовать максимально скоординировано и активно, то тренд на увеличение хищений может измениться, уверены в Сбербанке.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/ddos-ataki-1970384908.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)