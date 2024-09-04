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Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян
Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян - РИА Новости, 04.09.2024
Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян
Объем хищений средств мошенниками по итогам 2024 года может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил зампред правления... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:58
2024-09-04T02:58
2024-09-04T02:58
владивосток
экономика
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем хищений средств мошенниками по итогам 2024 года может достигнуть 300 миллиардов рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Объем хищений по итогам этого года может достигнуть 300 миллиардов рублей. По нашим оценкам, в прошлом году злоумышленники похитили у россиян порядка 250 миллиардов рублей, при этом количество преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается ежегодно на 20%", - заявил он.Однако если бизнес и государство будут действовать максимально скоординировано и активно, то тренд на увеличение хищений может измениться, уверены в Сбербанке.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владивосток, экономика, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Экономика, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сбербанк прогнозирует рост средств, украденных мошенниками у россиян
Сбербанк: сумма похищенных мошенниками у россиян средств может вырасти на 20%