https://ria.ru/20240904/sberbank-1970377777.html

Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах"

Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 04.09.2024

Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах"

Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:20

2024-09-04T00:20

2024-09-04T02:05

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

общество

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3645de5ce636b94e08acc92dbdf49cdd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт", — сказал он.Преступники, по словам Кузнецова, действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. После этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.Топ-менеджер рассказал, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970162621.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)