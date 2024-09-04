https://ria.ru/20240904/sberbank-1970377777.html
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах"
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах" - РИА Новости, 04.09.2024
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах"
Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:20
2024-09-04T00:20
2024-09-04T02:05
владивосток
станислав кузнецов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
общество
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт", — сказал он.Преступники, по словам Кузнецова, действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. После этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.Топ-менеджер рассказал, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html
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владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на "Госуслугах"
Сбербанк: мошенники, взламывая аккаунты на "Госуслугах", оформляют займы в МФО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов на "Госуслугах" действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, вторая уже после занимается оформлением займов, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
«
"Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами", как правило, сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт", — сказал он.
Преступники, по словам Кузнецова, действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. После этого заказываются справки для НДФЛ и готовится аккаунт для другой группы, которая занимается оформлением кредитов.
Топ-менеджер рассказал, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.
Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, или звонят от имени сотовых операторов с сообщением о необходимости продлить договор обслуживания.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.