https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970655442.html

Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ

Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ

В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:37

2024-09-04T23:37

2024-09-04T23:43

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ООН, 4 сен – РИА Новости. В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не комментируют двусторонние отношения.Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала."Мы, как правило, не комментируем двусторонние отношения. Это не санкции ООН", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240904/simonyan-1970649662.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html

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в мире, сша, маргарита симоньян, фархан хак, оон