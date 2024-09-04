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Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
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23:37 04.09.2024 (обновлено: 23:43 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970655442.html
Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ
Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ
В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:37
2024-09-04T23:43
в мире
сша
маргарита симоньян
фархан хак
оон
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ООН, 4 сен – РИА Новости. В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не комментируют двусторонние отношения.Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала."Мы, как правило, не комментируем двусторонние отношения. Это не санкции ООН", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240904/simonyan-1970649662.html
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html
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60
353
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, маргарита симоньян, фархан хак, оон
В мире, США, Маргарита Симоньян, Фархан Хак, ООН
Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ

Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против МИА "Россия сегодня"

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 сен – РИА Новости. В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не комментируют двусторонние отношения.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Симоньян с иронией отреагировала на введение санкций США против RT
Вчера, 22:23
"Мы, как правило, не комментируем двусторонние отношения. Это не санкции ООН", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Вчера, 21:22
 
В миреСШАМаргарита СимоньянФархан ХакООН
 
 
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