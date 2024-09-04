Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ
Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против МИА "Россия сегодня"
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 4 сен – РИА Новости. В офисе генсека ООН не стали комментировать РИА Новости американские рестрикции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" других российских СМИ, заявив, что не комментируют двусторонние отношения.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санкции вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Мы, как правило, не комментируем двусторонние отношения. Это не санкции ООН", – сказал агентству заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.