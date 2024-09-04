https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644482.html
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп - РИА Новости, 04.09.2024
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
Медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, американские власти не будут обнародовать, в отношении... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:25
2024-09-04T21:25
2024-09-04T21:36
сша
государственный департамент сша
маргарита симоньян
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, американские власти не будут обнародовать, в отношении кого вводятся визовые ограничения, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер."Департамент определил, что "России сегодня" и дочерние компании - РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik — должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации. Как требует закон об иностранных миссиях, от них потребуется уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе", - сказал Миллер на брифинге.Он подчеркнул, что США не будут раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против "России сегодня" и РИА Новости.В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, государственный департамент сша, маргарита симоньян, в мире
США, Государственный департамент США, Маргарита Симоньян, В мире
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
Госдеп: США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе и сотрудниках
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Медиагруппу "Россия сегодня" и дочерние организации обяжут отчитываться о сотрудниках и имуществе в США, американские власти не будут обнародовать, в отношении кого вводятся визовые ограничения, сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Департамент определил, что "России сегодня" и дочерние компании - РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik — должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство Российской Федерации. Как требует закон об иностранных миссиях, от них потребуется уведомлять департамент о работающем в США персонале и имуществе", - сказал Миллер на брифинге.
Он подчеркнул, что США не будут раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями против "России сегодня" и РИА Новости.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян
и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
США
бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.