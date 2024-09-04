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Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.09.2024
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21:22 04.09.2024 (обновлено: 22:21 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.09.2024
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:22
2024-09-04T22:21
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
маргарита симоньян
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина. "Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры. Адепты "империи лжи" ведут войну со всеми, кто говорит правду о политике современных неоколонизаторов", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что одновременно это и "знак качества" для российских журналистов, голоса которых так боятся "вашингтонские русофобы". "Уверен, что Россия ответит адекватно", - заключил депутат. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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россия, москва, леонид слуцкий (политик), маргарита симоньян, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Маргарита Симоньян, Владимир Путин, В мире
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"

Слуцкий назвал санкции США против "Россия сегодня", RT и Sputnik охотой на ведьм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМИА "Россия сегодня"
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США
Вчера, 21:04
"Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры. Адепты "империи лжи" ведут войну со всеми, кто говорит правду о политике современных неоколонизаторов", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что одновременно это и "знак качества" для российских журналистов, голоса которых так боятся "вашингтонские русофобы".
"Уверен, что Россия ответит адекватно", - заключил депутат.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Маргарита СимоньянВладимир ПутинВ мире
 
 
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