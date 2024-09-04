Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Слуцкий назвал санкции США против "Россия сегодня", RT и Sputnik охотой на ведьм
МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, говорится в заявлении американского минфина. Новые санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, говорится в обнародованном в среду заявлении американского минфина.
"Санкции США против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik - яркий пример "охоты на ведьм", давления на свободу слова и вульгарной цензуры. Адепты "империи лжи" ведут войну со всеми, кто говорит правду о политике современных неоколонизаторов", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что одновременно это и "знак качества" для российских журналистов, голоса которых так боятся "вашингтонские русофобы".
"Уверен, что Россия ответит адекватно", - заключил депутат.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.