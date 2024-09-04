https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970640691.html

США ввели санкции против десяти россиян

США ввели санкции против десяти россиян - РИА Новости, 04.09.2024

США ввели санкции против десяти россиян

США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из России по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:59

2024-09-04T20:59

2024-09-04T21:00

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из России по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении американского Минфина. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов внесло в санкционный список 10 физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года", - указано в сообщении. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637557.html

сша

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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков