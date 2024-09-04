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США ввели санкции против десяти россиян - РИА Новости, 04.09.2024
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20:59 04.09.2024 (обновлено: 21:00 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970640691.html
США ввели санкции против десяти россиян
США ввели санкции против десяти россиян - РИА Новости, 04.09.2024
США ввели санкции против десяти россиян
США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из России по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:59
2024-09-04T21:00
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россия
москва
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из России по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении американского Минфина. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов внесло в санкционный список 10 физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года", - указано в сообщении. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637557.html
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в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков
США ввели санкции против десяти россиян

Минфин США ввел санкции против 10 россиян из-за обвинения во влиянии на выборы

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США ввели санкции против 10 лиц и 2 организаций из России по обвинению в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране, говорится в заявлении американского Минфина.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов внесло в санкционный список 10 физических и две организации в рамках скоординированного ответа правительства на вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года", - указано в сообщении.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В новый список санкций США включили Маргариту Симоньян
Вчера, 20:48
 
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