https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.09.2024

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:44

2024-09-04T20:44

2024-09-04T22:13

сша

маргарита симоньян

в мире

миа "россия сегодня"

антон анисимов

елена афанасьева

министерство финансов рф (минфин россии)

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов."Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции, а также внесение под санкции Государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", — говорится в документе.Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Там также отметили, что в Вашингтоне предпримут шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. В заявлении бездоказательно утверждается, что главред — "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". В список лиц, попавших под ограничительные меры, также внесли несколько медиаменеджеров RT: Елизавету Бродскую, Антона Анисимова, Андрея Кияшко, Константина Калашникова, Елену Афанасьеву, Алексея Геращенко, Анастасию Ермошкину, Александра Неженцева и Владимира Табака.Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физических лиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".Уточняется, что министерство также выпустило лицензию, позволяющую проводить операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России, но запрещающую делать это без специального разрешения, если речь идет о Первом канале, "России 1", НТВ и других организациях.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет народ страны, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Ранее он также указывал, что Москва считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы международных экономических отношений, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого их вводят, но и тем, кто их вводит.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644482.html

https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

сша

вашингтон (штат)

москва

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