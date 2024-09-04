США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", RT, Sputnik и Ruptly
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов.
"Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции, а также внесение под санкции Государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", — говорится в документе.
Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Там также отметили, что в Вашингтоне предпримут шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.
Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. В заявлении бездоказательно утверждается, что главред — "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния".
В список лиц, попавших под ограничительные меры, также внесли несколько медиаменеджеров RT: Елизавету Бродскую, Антона Анисимова, Андрея Кияшко, Константина Калашникова, Елену Афанасьеву, Алексея Геращенко, Анастасию Ермошкину, Александра Неженцева и Владимира Табака.
В свою очередь, американский генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что США обвиняют Калашникова и Афанасьеву в "сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов".
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физических лиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".
Уточняется, что министерство также выпустило лицензию, позволяющую проводить операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России, но запрещающую делать это без специального разрешения, если речь идет о Первом канале, "России 1", НТВ и других организациях.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет народ страны, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Ранее он также указывал, что Москва считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы международных экономических отношений, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого их вводят, но и тем, кто их вводит.
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