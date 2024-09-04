Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 04.09.2024 (обновлено: 22:13 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.09.2024
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:44
2024-09-04T22:13
сша
маргарита симоньян
в мире
миа "россия сегодня"
антон анисимов
елена афанасьева
министерство финансов рф (минфин россии)
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795165127_0:5:3175:1791_1920x0_80_0_0_d401bd4fde55553c030238a7efa4ca08.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов."Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции, а также внесение под санкции Государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", — говорится в документе.Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Там также отметили, что в Вашингтоне предпримут шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. В заявлении бездоказательно утверждается, что главред — "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния". В список лиц, попавших под ограничительные меры, также внесли несколько медиаменеджеров RT: Елизавету Бродскую, Антона Анисимова, Андрея Кияшко, Константина Калашникова, Елену Афанасьеву, Алексея Геращенко, Анастасию Ермошкину, Александра Неженцева и Владимира Табака.Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физических лиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".Уточняется, что министерство также выпустило лицензию, позволяющую проводить операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России, но запрещающую делать это без специального разрешения, если речь идет о Первом канале, "России 1", НТВ и других организациях.В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет народ страны, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Ранее он также указывал, что Москва считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы международных экономических отношений, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого их вводят, но и тем, кто их вводит.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644482.html
https://ria.ru/20240904/simonyan-1970641674.html
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html
https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html
сша
вашингтон (штат)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795165127_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1364cc145ae5647cdeeae47c00e175b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, маргарита симоньян, в мире, миа "россия сегодня", антон анисимов, елена афанасьева, министерство финансов рф (минфин россии), вашингтон (штат), москва, нтв (телеканал), россия, первый канал (телеканал), телеканал rt, sputnik, риа новости
США, Маргарита Симоньян, В мире, МИА "Россия сегодня", Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вашингтон (штат), Москва, НТВ (телеканал), Россия, Первый канал (телеканал), Телеканал RT, Sputnik, РИА Новости
США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", RT, Sputnik и Ruptly

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik, следует из заявления на сайте американского Министерства финансов.
"Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые Министерством юстиции, а также внесение под санкции Государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", — говорится в документе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США обяжут МИА "Россия сегодня" отчитаться об имуществе, заявил Госдеп
Вчера, 21:25
Как указали в ведомстве, американские власти внесли эти СМИ в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы президента США. Там также отметили, что в Вашингтоне предпримут шаги по введению визовых ограничений против сотрудников названных медиа.
Помимо этого, новые санкции затронули главного редактора "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян. В заявлении бездоказательно утверждается, что главред — "центральная фигура в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Симоньян прокомментировала введение санкций против нее Минфином США
Вчера, 21:04
В список лиц, попавших под ограничительные меры, также внесли несколько медиаменеджеров RT: Елизавету Бродскую, Антона Анисимова, Андрея Кияшко, Константина Калашникова, Елену Афанасьеву, Алексея Геращенко, Анастасию Ермошкину, Александра Неженцева и Владимира Табака.

В свою очередь, американский генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что США обвиняют Калашникова и Афанасьеву в "сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов".

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело рестрикции против десяти физических лиц и двух организаций в качестве ответа на "вредоносные усилия Москвы по влиянию на выборы".
МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Слуцкий прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Вчера, 21:22
Уточняется, что министерство также выпустило лицензию, позволяющую проводить операции по получению и передаче телекоммуникационных данных с участием России, но запрещающую делать это без специального разрешения, если речь идет о Первом канале, "России 1", НТВ и других организациях.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет народ страны, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. Ранее он также указывал, что Москва считает американские санкции нелегитимными и подрывающими основы международных экономических отношений, отметив, что они наносят ущерб не только тем, в отношении кого их вводят, но и тем, кто их вводит.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия
16 августа, 12:29
 
СШАМаргарита СимоньянВ миреМИА "Россия сегодня"Антон АнисимовЕлена АфанасьеваМинистерство финансов РФ (Минфин России)Вашингтон (штат)МоскваНТВ (телеканал)РоссияПервый канал (телеканал)Телеканал RTSputnikРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала