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Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами - РИА Новости, 04.09.2024
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03:36 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/samolet_maduro-1970388122.html
Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами
Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами - РИА Новости, 04.09.2024
Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами
Арест США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане является актом неприемлемого и неслыханного терроризма, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:36
2024-09-04T03:36
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КАРАКАС, 4 сен - РИА Новости. Арест США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане является актом неприемлемого и неслыханного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам венесуэльской Национальной ассамблеи Хесус Фария. "Последний эпизод беспрецедентной агрессивной политики против других народов, в данном случае против боливарианской революции, произошел с захватом президентского самолета в Доминиканской Республике. Это, конечно, нарушает все нормы международного права, как это описало министерство иностранных дел Венесуэлы, акт неприемлемого и неслыханного терроризма", - сказал Фария. В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". Основанием для ареста принадлежащего Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст. По словам собеседника агентства, это лишь один из многих примеров того, как правительство США нарушает международное право и права суверенных народов. "Мы поэтому работаем над укреплением многополярного мира, который выражается в создании и развитии БРИКС как новой модели международного развития, основанной на сотрудничестве, взаимных выгодах, возникающих в результате торговли, международного обмена, и также проявляется в стремлении построить новую глобальную финансовую структуру, которая сегодня занимает очень важное место во всей геополитической повестке", - добавил Фария. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США, арестовав самолет президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства.
https://ria.ru/20240903/mid-1970351599.html
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сша, венесуэла, доминикана, николас мадуро, мария захарова, брикс, в мире
США, Венесуэла, Доминикана, Николас Мадуро, Мария Захарова, БРИКС, В мире
Венесуэльский депутат высказался об аресте самолета Штатами

Венесуэльский депутат назвал арест самолета Мадуро неприемлемым терроризмом

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 4 сен - РИА Новости. Арест США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане является актом неприемлемого и неслыханного терроризма, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам венесуэльской Национальной ассамблеи Хесус Фария.
«
"Последний эпизод беспрецедентной агрессивной политики против других народов, в данном случае против боливарианской революции, произошел с захватом президентского самолета в Доминиканской Республике. Это, конечно, нарушает все нормы международного права, как это описало министерство иностранных дел Венесуэлы, акт неприемлемого и неслыханного терроризма", - сказал Фария.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США
Вчера, 19:22
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
Основанием для ареста принадлежащего Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.
По словам собеседника агентства, это лишь один из многих примеров того, как правительство США нарушает международное право и права суверенных народов.
"Мы поэтому работаем над укреплением многополярного мира, который выражается в создании и развитии БРИКС как новой модели международного развития, основанной на сотрудничестве, взаимных выгодах, возникающих в результате торговли, международного обмена, и также проявляется в стремлении построить новую глобальную финансовую структуру, которая сегодня занимает очень важное место во всей геополитической повестке", - добавил Фария.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США, арестовав самолет президента Венесуэлы, показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами и намерение распоряжаться суверенной собственностью другого государства.
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Захарова отреагировала на сообщения о конфискации в США самолета Мадуро
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СШАВенесуэлаДоминиканаНиколас МадуроМария ЗахароваБРИКСВ мире
 
 
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