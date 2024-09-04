https://ria.ru/20240904/samara-1970624264.html

В Самаре впервые прошло выездное совещание Совета Госдумы

В Самаре впервые прошло выездное совещание Совета Госдумы - РИА Новости, 04.09.2024

В Самаре впервые прошло выездное совещание Совета Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в среду провел расширенное совещание Совета ГД, где обсудили социально-экономическое развитие региона,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:26

2024-09-04T19:26

2024-09-04T19:26

самарская область

вячеслав володин

самара

госдума рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в среду провел расширенное совещание Совета ГД, где обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Володин подчеркнул, что выездное совещание Совета ГД в Самаре проходит впервые. "Это не случайно, потому что нам очень важно при принятии законов знать ситуацию на местах, понимать, как работают законы, насколько эффективна правоприменительная практика уже принятых решений, и, конечно, не уходить от обсуждения проблем, которые существуют", – заявил Володин, его слова приводятся на сайте нижней палата российского парламента. Он отметил, что депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. "Самарская область – регион развивающийся, по своему нынешнему потенциалу входит в десятку передовых регионов России. Но если говорить о проблемах, они существуют", – сказал председатель Госдумы. По его словам, требуют решений вопросы защиты прав обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, городского электротранспорта, нехватки медицинских кадров и другие. В свою очередь, врио губернатора региона Вячеслав Федорищев добавил, что жители региона в первую очередь обращают внимание на систему здравоохранения. "Мы говорили сегодня об этом, посещали университет. Но здесь самая главная задача, самые главные люди – это кадры. Мы посмотрели внимательно и уже ввели пять дополнительных мер в программе развития Самарской области, направленных на привлечение компетентных кадров. Причем на воспитание своих, и мы будем расширять механизм целевого набора. И самое главное, вместе предложим несколько решений, подумаем, как сделать его более предметным, чтобы ребята не уезжали потом, чтобы они выполняли ту часть договора, контракта, которая позволяла бы нашим муниципальным образованиям потом получать специалистов. Это и решение в жилищной политике", - отметил Федорищев. По словам врио губернатора, местные власти будут существенно расширять возможности служебного и арендного жилья. "По арендному жилью будем сейчас с правительством России, с ДОМ.РФ активно смотреть на масштабное строительство. Это необходимо не только в здравоохранении, это необходимо и для наших специалистов в образовании, во многих других сферах. Арендное жилье – сейчас необходимость. Мы точно знаем, что масштабное строительство позволит нам получить большое количество специалистов. Но мы на этом не останавливаемся, расширяем программу "Земский доктор". Здесь очень предметные решения, они уже погружены в бюджет, они позволят нам привлекать примерно 60 высококвалифицированных специалистов в узкие специальности, которых нет сейчас, к сожалению, в наши регионы с других субъектов, обеспечивая хороший уровень достатка и самые главное – жилищные условия, которые позволят им переехать сюда", – сказал руководитель области. Во время совещания Володин также отметил, что к депутатам обращаются жители Самарской области с просьбами навести порядок в сфере миграционной политики. Он подчеркнул, что этот вопрос – приоритетный в работе Госдумы. "Государственная Дума приняла шесть законов в этой сфере. Еще ряд законопроектов находятся сейчас в портфеле ГД. Есть инициативы от депутатов Самарской области, от представителей разных фракций. Мы их будем рассматривать до конца текущего года. Считаем, что нам надо находить решения проблем, которые людей волнуют", - сказал Володин.

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав володин, самара, госдума рф