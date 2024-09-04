https://ria.ru/20240904/saldo-1970396778.html

Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо

Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2024

Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо

Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:34

2024-09-04T05:34

2024-09-04T05:34

специальная военная операция на украине

днепр (город)

владивосток

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Вся та территория, которая идет по Днепру, там большое количество островов, она вся сейчас контролируется нашими военными", - заявил Сальдо. "Они пытаются там (на Кинбурнской косе - ред.) создать плацдарм, но это заведомо провальная ситуация. Скорее всего, это медийный плацдарм, а не военный", - подчеркнул Сальдо. По его словам, все эти попытки украинских военных завершаются неудачей, ВСУ несут большие потери. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/saldo-1970396161.html

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969507313.html

днепр (город)

владивосток

херсонская область

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днепр (город), владивосток, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире