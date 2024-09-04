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Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/saldo-1970396778.html
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2024
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо
Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:34
2024-09-04T05:34
специальная военная операция на украине
днепр (город)
владивосток
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Вся та территория, которая идет по Днепру, там большое количество островов, она вся сейчас контролируется нашими военными", - заявил Сальдо. "Они пытаются там (на Кинбурнской косе - ред.) создать плацдарм, но это заведомо провальная ситуация. Скорее всего, это медийный плацдарм, а не военный", - подчеркнул Сальдо. По его словам, все эти попытки украинских военных завершаются неудачей, ВСУ несут большие потери. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/saldo-1970396161.html
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днепр (город), владивосток, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Владивосток, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо

Сальдо: ВС России контролируют острова на Днепре, попытки высадки ВСУ медийны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вся та территория, которая идет по Днепру, там большое количество островов, она вся сейчас контролируется нашими военными", - заявил Сальдо.
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"Они пытаются там (на Кинбурнской косе - ред.) создать плацдарм, но это заведомо провальная ситуация. Скорее всего, это медийный плацдарм, а не военный", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, все эти попытки украинских военных завершаются неудачей, ВСУ несут большие потери.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ВладивостокХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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