https://ria.ru/20240904/saldo-1970396778.html
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2024
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо
Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:34
2024-09-04T05:34
2024-09-04T05:34
специальная военная операция на украине
днепр (город)
владивосток
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_707f70f6902fb1a736e2ef96560d110c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Вся та территория, которая идет по Днепру, там большое количество островов, она вся сейчас контролируется нашими военными", - заявил Сальдо. "Они пытаются там (на Кинбурнской косе - ред.) создать плацдарм, но это заведомо провальная ситуация. Скорее всего, это медийный плацдарм, а не военный", - подчеркнул Сальдо. По его словам, все эти попытки украинских военных завершаются неудачей, ВСУ несут большие потери. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/saldo-1970396161.html
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969507313.html
днепр (город)
владивосток
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd91dba89bfc5d9febf3e28e8a4f6ca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), владивосток, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Владивосток, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские силы контролируют все острова на Днепре, сообщил Сальдо
Сальдо: ВС России контролируют острова на Днепре, попытки высадки ВСУ медийны