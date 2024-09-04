https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями

Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями - РИА Новости, 04.09.2024

Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями

Делегация Сахалинской области приехала во Владивосток с насыщенной программой, планируется подписание соглашений с крупными российскими компаниями в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:19

2024-09-04T06:19

2024-09-04T06:19

владивосток

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

русгидро

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Делегация Сахалинской области приехала во Владивосток с насыщенной программой, планируется подписание соглашений с крупными российскими компаниями в нефтегазовой сфере, энергетике и туризме, об этом рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Валерий Лимаренко. По словам главы региона, в нефтегазовом комплексе помимо добычи и глубокой переработки большое внимание уделяется локализации сервисных услуг. "Мы скоро вводим в эксплуатацию первую очередь Нефтегазового индустриального парка. Это уникальный проект. Он объединит на одной площадке российские нефтесервисные компании по обслуживанию и ремонту скважин и трубопроводов, ремонту вращающегося оборудования, техническому обслуживанию и гидравлическим испытаниям нефтегазового оборудования и многое другое. То есть те работы, которые раньше производились в других регионах страны или за границей, теперь будут непосредственно у нас. На ВЭФ с компанией "Сахалинская энергия" подписываем соглашение о строительстве второй очереди парка", - отметил губернатор. Лимаренко добавил, что часть планируемых соглашений в нефтегазовой сфере касается инфраструктурного и социального развития региона. "В развитии этого проекта на форуме подписываем соглашение с новым резидентом нефтегазового индустриального парка ГК "РУСЭЛ" об организации сборки электрооборудования. Еще один документ касается создания центра по ремонту газотурбинных установок. Здесь мы будем сотрудничать с компанией "Русатом инфраструктурные решения". Развитие области мы связываем с созданием новых производств по глубокой переработке углеводородов, международного транспортно-логистического хаба, наращиванием рыбоперерабатывающих мощностей. Для обеспечения электроэнергией новых производств будем строить вторую очередь ГРЭС-2 мощностью до 120 МВт. Соглашение о реализации этого проекта подписываем с "Русгидро", - рассказал губернатор. Важное соглашение, как подчеркнул Лимаренко, также подписывается в сфере туризма: ГК "Мантера" и Туризм РФ создают совместное предприятие, которое в этом году начнет реализацию проекта по строительству канатных дорог и гостиничных комплексов на 2600 номеров на горнолыжном курорте "Горный воздух". Первые гостиницы на 600 номеров планируется ввести в 2027 году. "У нас также же будет несколько концессионных соглашений – с "Русатомом инфраструктурные решения" по строительству крупной газовой котельной в Южно-Сахалинске и с компанией К-1 о строительстве двух поликлиник в районах области", - заключил собеседник агентства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/sakhalin-1970125841.html

https://ria.ru/20240830/sakhalin-1969362217.html

https://ria.ru/20240829/forum-1969132012.html

владивосток

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владивосток, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика