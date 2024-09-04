Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями
Сахалин подпишет на ВЭФ ряд договоров в нефтегазовой сфере, энергетике и туризме
ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Делегация Сахалинской области приехала во Владивосток с насыщенной программой, планируется подписание соглашений с крупными российскими компаниями в нефтегазовой сфере, энергетике и туризме, об этом рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Валерий Лимаренко.
По словам главы региона, в нефтегазовом комплексе помимо добычи и глубокой переработки большое внимание уделяется локализации сервисных услуг.
"Мы скоро вводим в эксплуатацию первую очередь Нефтегазового индустриального парка. Это уникальный проект. Он объединит на одной площадке российские нефтесервисные компании по обслуживанию и ремонту скважин и трубопроводов, ремонту вращающегося оборудования, техническому обслуживанию и гидравлическим испытаниям нефтегазового оборудования и многое другое. То есть те работы, которые раньше производились в других регионах страны или за границей, теперь будут непосредственно у нас. На ВЭФ с компанией "Сахалинская энергия" подписываем соглашение о строительстве второй очереди парка", - отметил губернатор.
Лимаренко добавил, что часть планируемых соглашений в нефтегазовой сфере касается инфраструктурного и социального развития региона.
"В развитии этого проекта на форуме подписываем соглашение с новым резидентом нефтегазового индустриального парка ГК "РУСЭЛ" об организации сборки электрооборудования. Еще один документ касается создания центра по ремонту газотурбинных установок. Здесь мы будем сотрудничать с компанией "Русатом инфраструктурные решения". Развитие области мы связываем с созданием новых производств по глубокой переработке углеводородов, международного транспортно-логистического хаба, наращиванием рыбоперерабатывающих мощностей. Для обеспечения электроэнергией новых производств будем строить вторую очередь ГРЭС-2 мощностью до 120 МВт. Соглашение о реализации этого проекта подписываем с "Русгидро", - рассказал губернатор.
Важное соглашение, как подчеркнул Лимаренко, также подписывается в сфере туризма: ГК "Мантера" и Туризм РФ создают совместное предприятие, которое в этом году начнет реализацию проекта по строительству канатных дорог и гостиничных комплексов на 2600 номеров на горнолыжном курорте "Горный воздух". Первые гостиницы на 600 номеров планируется ввести в 2027 году.
"У нас также же будет несколько концессионных соглашений – с "Русатомом инфраструктурные решения" по строительству крупной газовой котельной в Южно-Сахалинске и с компанией К-1 о строительстве двух поликлиник в районах области", - заключил собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.