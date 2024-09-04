https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395487.html
РЖД поставили в график поезда из 120-140 вагонов для восточного направления
РЖД поставили в график поезда из 120-140 вагонов для восточного направления - РИА Новости, 04.09.2024
РЖД поставили в график поезда из 120-140 вагонов для восточного направления
РЖД в 2024 году поставили в график движения удлинённые контейнерные поезда из 120-140 вагонов для восточного направления и работают над увеличением до 142... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:13
2024-09-04T05:13
2024-09-04T05:13
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владивосток
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в 2024 году поставили в график движения удлинённые контейнерные поезда из 120-140 вагонов для восточного направления и работают над увеличением до 142 вагонов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев на Восточном экономическом форуме. По словам замглавы компании, с учетом технологических и технических решений, которых РЖД удалось добиться вместе с участниками транспортного рынка, удалось решить вопросы с вывозом контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока. Порядка 5 тысяч контейнерных поездов было вывезено в 2024 году, из них 1,5 тысячи – контейнеров в полувагонах. "Поэтому развивая эту технологию мы вместе решаем ту задачу, которую перед нами ставит рынок и в итоговом счете потребитель. Одним из решений является увеличение длины контейнерных поездов - об этом много говорят - и контейнерный поезд 120-140 условных единиц в общем-то, уже это реальность. В графике движения поездов мы и на этот год предусмотрели подобное решение и будем на следующий год увеличивать", - сказал Мурев на сессии ВЭФ. Ему задали вопрос, как обстоит ситуация с увеличением длины контейнерного поезда до 142 условных вагонов и будут ли они в графике. "Работаем над этим. В любом случае для решения этой задачи необходимо несколько составляющих, чтобы терминалы по отправлению готовы были, терминалы по прибытию, ну и мы вместе с участниками рынка свою технологию подстроим", - отметил Мурев. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков в марте 2024 года сообщал, что РЖД за счет перехода на удлиненные до 71 вагона контейнерные поезда смогли увеличить объемы перевозок грузов в восточном направлении и планируют работать над формированием контейнерных поездов из 100-128 вагонов. Он добавлял, что, начиная с января РЖД формировали контейнерные маршруты из 100 вагонов из Московского узла и такая практика показала свою эффективность с точки зрения скорости доставки и заполняемости маршрута контейнерами. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/rzhd-1970121161.html
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экономика, дальний восток, владивосток, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
РЖД поставили в график поезда из 120-140 вагонов для восточного направления
РЖД в 2024 году поставили для восточного направления поезда из 120-140 вагонов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в 2024 году поставили в график движения удлинённые контейнерные поезда из 120-140 вагонов для восточного направления и работают над увеличением до 142 вагонов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев на Восточном экономическом форуме.
По словам замглавы компании, с учетом технологических и технических решений, которых РЖД удалось добиться вместе с участниками транспортного рынка, удалось решить вопросы с вывозом контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока
. Порядка 5 тысяч контейнерных поездов было вывезено в 2024 году, из них 1,5 тысячи – контейнеров в полувагонах.
"Поэтому развивая эту технологию мы вместе решаем ту задачу, которую перед нами ставит рынок и в итоговом счете потребитель. Одним из решений является увеличение длины контейнерных поездов - об этом много говорят - и контейнерный поезд 120-140 условных единиц в общем-то, уже это реальность. В графике движения поездов мы и на этот год предусмотрели подобное решение и будем на следующий год увеличивать", - сказал Мурев на сессии ВЭФ.
Ему задали вопрос, как обстоит ситуация с увеличением длины контейнерного поезда до 142 условных вагонов и будут ли они в графике. "Работаем над этим. В любом случае для решения этой задачи необходимо несколько составляющих, чтобы терминалы по отправлению готовы были, терминалы по прибытию, ну и мы вместе с участниками рынка свою технологию подстроим", - отметил Мурев.
Замгендиректора РЖД Михаил Глазков в марте 2024 года сообщал, что РЖД за счет перехода на удлиненные до 71 вагона контейнерные поезда смогли увеличить объемы перевозок грузов в восточном направлении и планируют работать над формированием контейнерных поездов из 100-128 вагонов. Он добавлял, что, начиная с января РЖД формировали контейнерные маршруты из 100 вагонов из Московского узла и такая практика показала свою эффективность с точки зрения скорости доставки и заполняемости маршрута контейнерами.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.