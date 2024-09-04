https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395151.html

РЖД запустили удлиненные контейнерные поезда

РЖД запустили удлиненные контейнерные поезда - РИА Новости, 04.09.2024

РЖД запустили удлиненные контейнерные поезда

РЖД в 2024 году поставили в график движения удлинённые контейнерные поезда из 120-140 вагонов для восточного направления и работают над увеличением до 142... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:11

2024-09-04T05:11

2024-09-04T05:11

экономика

технологии

дальний восток

владивосток

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в 2024 году поставили в график движения удлинённые контейнерные поезда из 120-140 вагонов для восточного направления и работают над увеличением до 142 вагонов, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев на Восточном экономическом форуме. По словам замглавы компании, с учетом технологических и технических решений, которых РЖД удалось добиться вместе с участниками транспортного рынка, удалось решить вопросы с вывозом контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока. Порядка 5 тысяч контейнерных поездов было вывезено в 2024 году, из них 1,5 тысячи – контейнеров в полувагонах. "Поэтому развивая эту технологию мы вместе решаем ту задачу, которую перед нами ставит рынок и в итоговом счете потребитель. Одним из решений является увеличение длины контейнерных поездов - об этом много говорят - и контейнерный поезд 120-140 условных единиц в общем-то, уже это реальность. В графике движения поездов мы и на этот год предусмотрели подобное решение и будем на следующий год увеличивать", - сказал Мурев на сессии ВЭФ. Ему задали вопрос, как обстоит ситуация с увеличением длины контейнерного поезда до 142 условных вагонов и будут ли они в графике. "Работаем над этим. В любом случае для решения этой задачи необходимо несколько составляющих, чтобы терминалы по отправлению готовы были, терминалы по прибытию, ну и мы вместе с участниками рынка свою технологию подстроим", - отметил Мурев. Замгендиректора РЖД Михаил Глазков в марте 2024 года сообщал, что РЖД за счет перехода на удлиненные до 71 вагона контейнерные поезда смогли увеличить объемы перевозок грузов в восточном направлении и планируют работать над формированием контейнерных поездов из 100-128 вагонов. Он добавлял, что, начиная с января РЖД формировали контейнерные маршруты из 100 вагонов из Московского узла и такая практика показала свою эффективность с точки зрения скорости доставки и заполняемости маршрута контейнерами. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958387504.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, дальний восток, владивосток, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)