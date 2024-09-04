https://ria.ru/20240904/rzhd-1970389865.html

РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году

РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году - РИА Новости, 04.09.2024

РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году

РЖД в текущем году видят рост контейнерных перевозок на своей сети на 8% в годовом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщил замгендиректора компании Дмитрий РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:05

2024-09-04T04:05

2024-09-04T04:05

владивосток

экономика

ржд

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

олег белозеров

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в текущем году видят рост контейнерных перевозок на своей сети на 8% в годовом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев, выступая на сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что у контейнерного рынка есть хорошие перспективы. "И 2024 год показывает, что динамика прироста есть. Мы рассчитываем, что удастся сохранить темпы роста. На текущий момент порядка 8% мы прирастаем по контейнерным перевозкам к предыдущему году", - сказал Мурев. РЖД, продолжил он, вместе с рынком занимаются решением задач, как теперь с этим объемом работать. "Конечно, здесь первая задача, которую мы будем решать, это применение новых технологий", - отметил замглавы РЖД. РЖД сообщали, что контейнерные перевозки по их сети во всех видах сообщения за январь-июль выросли на 8,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,558 миллиона TEU. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте 2024 года сообщал, что по контейнерным перевозкам за шесть лет прирост был более чем на 11% ежегодно. РЖД за прошлый год перевезли рекордный объем контейнеров - 7,4 миллиона TEU. РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/rzhd-1970001722.html

https://ria.ru/20240726/rzhd-1962070169.html

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владивосток, экономика, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , олег белозеров