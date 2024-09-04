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РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году - РИА Новости, 04.09.2024
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04:05 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rzhd-1970389865.html
РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году
РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году - РИА Новости, 04.09.2024
РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году
РЖД в текущем году видят рост контейнерных перевозок на своей сети на 8% в годовом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщил замгендиректора компании Дмитрий РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:05
2024-09-04T04:05
владивосток
экономика
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
олег белозеров
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в текущем году видят рост контейнерных перевозок на своей сети на 8% в годовом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев, выступая на сессии Восточного экономического форума. Он отметил, что у контейнерного рынка есть хорошие перспективы. "И 2024 год показывает, что динамика прироста есть. Мы рассчитываем, что удастся сохранить темпы роста. На текущий момент порядка 8% мы прирастаем по контейнерным перевозкам к предыдущему году", - сказал Мурев. РЖД, продолжил он, вместе с рынком занимаются решением задач, как теперь с этим объемом работать. "Конечно, здесь первая задача, которую мы будем решать, это применение новых технологий", - отметил замглавы РЖД. РЖД сообщали, что контейнерные перевозки по их сети во всех видах сообщения за январь-июль выросли на 8,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,558 миллиона TEU. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте 2024 года сообщал, что по контейнерным перевозкам за шесть лет прирост был более чем на 11% ежегодно. РЖД за прошлый год перевезли рекордный объем контейнеров - 7,4 миллиона TEU. РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/rzhd-1970001722.html
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владивосток, экономика, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , олег белозеров
Владивосток, Экономика, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Олег Белозеров
РЖД спрогнозировали рост перевозок контейнеров в 2024 году

РЖД: в 2024 году перевозки контейнеров на сети вырастут на 8%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции Борзя на Южном ходе Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Товарные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. РЖД в текущем году видят рост контейнерных перевозок на своей сети на 8% в годовом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Мурев, выступая на сессии Восточного экономического форума.
Он отметил, что у контейнерного рынка есть хорошие перспективы. "И 2024 год показывает, что динамика прироста есть. Мы рассчитываем, что удастся сохранить темпы роста. На текущий момент порядка 8% мы прирастаем по контейнерным перевозкам к предыдущему году", - сказал Мурев.
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РЖД, продолжил он, вместе с рынком занимаются решением задач, как теперь с этим объемом работать. "Конечно, здесь первая задача, которую мы будем решать, это применение новых технологий", - отметил замглавы РЖД.
РЖД сообщали, что контейнерные перевозки по их сети во всех видах сообщения за январь-июль выросли на 8,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,558 миллиона TEU.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте 2024 года сообщал, что по контейнерным перевозкам за шесть лет прирост был более чем на 11% ежегодно. РЖД за прошлый год перевезли рекордный объем контейнеров - 7,4 миллиона TEU. РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВладивостокЭкономикаРЖДДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Олег Белозеров
 
 
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