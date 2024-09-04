https://ria.ru/20240904/rynok-1970546457.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми

Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми - РИА Новости, 04.09.2024

Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:44

2024-09-04T15:44

2024-09-04T15:53

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ рынка в Донецке достигло шести."Продолжает поступать информация о пострадавших при обстреле рынка "Сокол" в Кировском районе. Многочисленные ранения также получили мальчик 2013 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Глава ДНР Денис Пушилин в среду сообщил, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, пять мирных жителей получили ранения.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин