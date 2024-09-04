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Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 04.09.2024 (обновлено: 15:53 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/rynok-1970546457.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:44
2024-09-04T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ рынка в Донецке достигло шести."Продолжает поступать информация о пострадавших при обстреле рынка "Сокол" в Кировском районе. Многочисленные ранения также получили мальчик 2013 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Глава ДНР Денис Пушилин в среду сообщил, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, пять мирных жителей получили ранения.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
кировский район
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми

Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке возросло до восьми

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по рынку в Кировском районе Донецка
Последствия удара ВСУ по рынку в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по рынку в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее мэр сообщал, что число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ рынка в Донецке достигло шести.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Продолжает поступать информация о пострадавших при обстреле рынка "Сокол" в Кировском районе. Многочисленные ранения также получили мальчик 2013 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин в среду сообщил, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, пять мирных жителей получили ранения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис Пушилин
 
 
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