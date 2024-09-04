https://ria.ru/20240904/rynok-1970546457.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми - РИА Новости, 04.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:44
2024-09-04T15:44
2024-09-04T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками рынка "Сокол" в Кировском районе Донецка возросло до восьми, среди пострадавших есть ребенок, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что число раненных мирных жителей при обстреле ВСУ рынка в Донецке достигло шести."Продолжает поступать информация о пострадавших при обстреле рынка "Сокол" в Кировском районе. Многочисленные ранения также получили мальчик 2013 года рождения и женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.Глава ДНР Денис Пушилин в среду сообщил, что при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, пять мирных жителей получили ранения.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до восьми
Число пострадавших при обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке возросло до восьми