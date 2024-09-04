Рейтинг@Mail.ru
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 04.09.2024 (обновлено: 10:15 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970410427.html
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов
"Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:52
2024-09-04T10:15
экономика
жкх
камчатский край
камчатка
владивосток
русгидро
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970439947_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_f3869ecb0368723a6724e1e6ea60f483.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с применением современных технологий на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и систем накопления энергии, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. "Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также в камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение", - сообщила компания. Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, которые объединены единой автоматизированной системой управления. Как отмечается в материалах "Русгидро", применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть. Как сообщили в компании, в целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке. При этом общая мощность дизельных электростанций превысит 90 МВт, а ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html
https://ria.ru/20240903/yakutiya-1970238280.html
камчатский край
камчатка
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970439947_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_105483166bccce02990931637d03b436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, камчатский край, камчатка, владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, ЖКХ, Камчатский край, Камчатка, Владивосток, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов

"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов в Якутии и на Камчатке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота форума ВЭФ-2024
Работа форума ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа форума ВЭФ-2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с применением современных технологий на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и систем накопления энергии, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
"Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также в камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение", - сообщила компания.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
03:52
Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, которые объединены единой автоматизированной системой управления. Как отмечается в материалах "Русгидро", применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду.
Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть.
Как сообщили в компании, в целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке. При этом общая мощность дизельных электростанций превысит 90 МВт, а ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Глава Якутии заявил о необходимости развития транспортной инфраструктуры
Вчера, 13:39
 
ЭкономикаЖКХКамчатский крайКамчаткаВладивостокРусГидроДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала