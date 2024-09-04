https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970410427.html
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов
"Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:52
2024-09-04T07:52
2024-09-04T10:15
экономика
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русгидро
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вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с применением современных технологий на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и систем накопления энергии, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. "Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также в камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение", - сообщила компания. Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, которые объединены единой автоматизированной системой управления. Как отмечается в материалах "Русгидро", применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть. Как сообщили в компании, в целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке. При этом общая мощность дизельных электростанций превысит 90 МВт, а ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html
https://ria.ru/20240903/yakutiya-1970238280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, камчатский край, камчатка, владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, ЖКХ, Камчатский край, Камчатка, Владивосток, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов
"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов в Якутии и на Камчатке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с применением современных технологий на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и систем накопления энергии, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
"Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также в камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение", - сообщила компания.
Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, которые объединены единой автоматизированной системой управления. Как отмечается в материалах "Русгидро", применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду.
Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть.
Как сообщили в компании, в целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке
. При этом общая мощность дизельных электростанций превысит 90 МВт, а ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.