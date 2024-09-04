https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970410427.html

"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов

"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов - РИА Новости, 04.09.2024

"Русгидро" запустило пять гибридных энергокомплексов

"Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:52

2024-09-04T07:52

2024-09-04T10:15

экономика

жкх

камчатский край

камчатка

владивосток

русгидро

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970439947_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_f3869ecb0368723a6724e1e6ea60f483.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" в рамках ВЭФ запустило пять автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в Якутии и Камчатском крае общей мощностью 5,4 МВт, построенных с применением современных технологий на основе возобновляемых источников (ВИЭ) и систем накопления энергии, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. "Новые энергокомплексы возведены в якутских селах Тополиное, Урицкое, Дабан и Саныяхтах, а также в камчатском селе Долиновка. Эти населенные пункты изолированы от централизованного энергоснабжения. Зимой температура на этих территориях опускается ниже отметки минус 50 градусов, поэтому надежность энергоснабжения здесь имеет особое значение", - сообщила компания. Каждый энергокомплекс включает высокоэффективную дизельную электростанцию, солнечную электростанцию и систему накопления энергии, которые объединены единой автоматизированной системой управления. Как отмечается в материалах "Русгидро", применение солнечных электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов позволяет значительно сократить объемы завоза органического топлива, а также снизить воздействие на окружающую среду. Планируется, что расход дорогостоящего и доставляемого по сложной схеме дизельного топлива сократится минимум на треть. Как сообщили в компании, в целом АГЭК с использованием ВИЭ планируется построить в 73 населенных пунктах в Якутии и в семи на Камчатке. При этом общая мощность дизельных электростанций превысит 90 МВт, а ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html

https://ria.ru/20240903/yakutiya-1970238280.html

камчатский край

камчатка

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, жкх, камчатский край, камчатка, владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)