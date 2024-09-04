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"Русгидро" запустит процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию - РИА Новости, 04.09.2024
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05:08 04.09.2024 (обновлено: 05:11 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394785.html
"Русгидро" запустит процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию
"Русгидро" запустит процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" запустит процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию
"Русгидро" со следующего года запустит корпоративную процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию, заявил журналистам в кулуарах Восточного... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:08
2024-09-04T05:11
экономика
дальний восток
россия
урал
роман бердников
якутскэнерго
русгидро
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" со следующего года запустит корпоративную процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Мы наконец-то решение по рынку получили, с 1 января. У нас есть отсрочка, но мы все равно будем "распаковывать" Якутскэнерго", - заявил он. Как объяснил Бердников, сейчас Якутскэнерго содержит одновременно генерацию, сбыт и сети. Но при переходе Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка компания будет "распакована", то есть разделена по видам деятельности - сети и генерацию. "Выделим сети из "Якутскэнерго", и дальше уже будем решение от государства ждать", - добавил первый заместитель гендиректора. Среди вариантов он назвал передачу активов Росимуществу или продажу их на аукционе. Планируется, что ценовой рынок электроэнергии на Дальнем Востоке заработает с 2025 года. Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и районы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240722/rusgidro-1961219483.html
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394330.html
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экономика, дальний восток, россия, урал, роман бердников, якутскэнерго, русгидро, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Урал, Роман Бердников, ЯкутскЭнерго, РусГидро, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" запустит процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию

"Русгидро" начнет с 1 января разделение "Якутскэнерго" на сети и генерацию

© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" со следующего года запустит корпоративную процедуру разделения "Якутскэнерго" на сети и генерацию, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников.
«
"Мы наконец-то решение по рынку получили, с 1 января. У нас есть отсрочка, но мы все равно будем "распаковывать" Якутскэнерго", - заявил он.
Как объяснил Бердников, сейчас Якутскэнерго содержит одновременно генерацию, сбыт и сети. Но при переходе Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка компания будет "распакована", то есть разделена по видам деятельности - сети и генерацию.
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"Выделим сети из "Якутскэнерго", и дальше уже будем решение от государства ждать", - добавил первый заместитель гендиректора. Среди вариантов он назвал передачу активов Росимуществу или продажу их на аукционе. Планируется, что ценовой рынок электроэнергии на Дальнем Востоке заработает с 2025 года.
Сейчас в России существуют ценовые (первая - Европейская часть и Урал, вторая – Сибирь) и неценовые (Архангельская и Калининградская области, Коми и районы Дальнего Востока (Якутия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) зоны. В ценовых зонах продажа электроэнергии (мощности) осуществляется по свободным ценам, в неценовых - по особым правилам, включая расчет их стоимости исходя из регулируемых цен (тарифов).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияУралРоман БердниковЯкутскЭнергоРусГидроФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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