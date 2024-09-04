Рейтинг@Mail.ru
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394330.html
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:07
2024-09-04T05:07
владивосток
русгидро
дальневосточный федеральный университет
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895315957_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_050caebc66e51dcfaf503075668b77fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями "Русгидро", смогут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" в рамках ВЭФ. "Еще одним направлением сотрудничества станет реализация стипендиальной программы поддержки будущих работников "Русгидро". Фонд совместно с ассоциацией "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" и ПАО "Русгидро" организует выделение стипендий студентам Дальневосточного федерального университета и учащимся организаций среднего профессионального образования, получающим образование по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями группы "Русгидро". Получатели стипендии в размере 10 тысяч рублей будут определяться на конкурсной основе", - сообщила компания. "Русгидро" уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Помимо обучения и переподготовки персонала группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов компании, реализации волонтерских и образовательных программ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895315957_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f1af57a5666244f2581c58b9b0a83573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, московская биржа
Владивосток, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, Московская биржа
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников

"Русгидро" будет выплачивать будущим работникам стипендию в 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтенд компании "РусГидро" на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании РусГидро на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стенд компании "РусГидро" на выставке в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями "Русгидро", смогут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" в рамках ВЭФ.
«
"Еще одним направлением сотрудничества станет реализация стипендиальной программы поддержки будущих работников "Русгидро". Фонд совместно с ассоциацией "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" и ПАО "Русгидро" организует выделение стипендий студентам Дальневосточного федерального университета и учащимся организаций среднего профессионального образования, получающим образование по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями группы "Русгидро". Получатели стипендии в размере 10 тысяч рублей будут определяться на конкурсной основе", - сообщила компания.
"Русгидро" уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Помимо обучения и переподготовки персонала группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов компании, реализации волонтерских и образовательных программ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета
29 мая, 11:11
 
ВладивостокРусГидроДальневосточный федеральный университетМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала