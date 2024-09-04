https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394330.html

"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников

"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников - РИА Новости, 04.09.2024

"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников

"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:07

2024-09-04T05:07

2024-09-04T05:07

владивосток

русгидро

дальневосточный федеральный университет

московская биржа

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями "Русгидро", смогут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" в рамках ВЭФ. "Еще одним направлением сотрудничества станет реализация стипендиальной программы поддержки будущих работников "Русгидро". Фонд совместно с ассоциацией "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" и ПАО "Русгидро" организует выделение стипендий студентам Дальневосточного федерального университета и учащимся организаций среднего профессионального образования, получающим образование по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями группы "Русгидро". Получатели стипендии в размере 10 тысяч рублей будут определяться на конкурсной основе", - сообщила компания. "Русгидро" уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Помимо обучения и переподготовки персонала группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов компании, реализации волонтерских и образовательных программ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html

владивосток

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, московская биржа