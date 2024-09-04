https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394330.html
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:07
2024-09-04T05:07
2024-09-04T05:07
владивосток
русгидро
дальневосточный федеральный университет
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895315957_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_050caebc66e51dcfaf503075668b77fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями "Русгидро", смогут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" в рамках ВЭФ. "Еще одним направлением сотрудничества станет реализация стипендиальной программы поддержки будущих работников "Русгидро". Фонд совместно с ассоциацией "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" и ПАО "Русгидро" организует выделение стипендий студентам Дальневосточного федерального университета и учащимся организаций среднего профессионального образования, получающим образование по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями группы "Русгидро". Получатели стипендии в размере 10 тысяч рублей будут определяться на конкурсной основе", - сообщила компания. "Русгидро" уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Помимо обучения и переподготовки персонала группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов компании, реализации волонтерских и образовательных программ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895315957_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f1af57a5666244f2581c58b9b0a83573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, русгидро, дальневосточный федеральный университет, московская биржа
Владивосток, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, Московская биржа
"Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников
"Русгидро" будет выплачивать будущим работникам стипендию в 10 тысяч рублей
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" организует стипендиальную программу поддержки будущих работников компании, студенты Дальневосточного федерального университета и учащиеся колледжей по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями "Русгидро", смогут получать стипендии в размере 10 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между энергокомпанией и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" в рамках ВЭФ.
«
"Еще одним направлением сотрудничества станет реализация стипендиальной программы поддержки будущих работников "Русгидро". Фонд совместно с ассоциацией "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" и ПАО "Русгидро" организует выделение стипендий студентам Дальневосточного федерального университета и учащимся организаций среднего профессионального образования, получающим образование по специальностям, востребованным дальневосточными предприятиями группы "Русгидро". Получатели стипендии в размере 10 тысяч рублей будут определяться на конкурсной основе", - сообщила компания.
"Русгидро" уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Помимо обучения и переподготовки персонала группа реализует проекты, направленные на участие работников в совершенствовании технологических процессов, улучшении социальной среды регионов присутствия объектов компании, реализации волонтерских и образовательных программ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.