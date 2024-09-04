https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394024.html

"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке

"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке - РИА Новости, 04.09.2024

"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке

"Русгидро" с опережением сроков запустит вторую очередь воздушной линии электропередачи 110 кВ Певек - Билибино на Чукотке, уже в этом году, заявил журналистам... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:04

2024-09-04T05:04

2024-09-04T05:04

роман бердников

билибино

певек

чукотка

экономика

русгидро

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" с опережением сроков запустит вторую очередь воздушной линии электропередачи 110 кВ Певек - Билибино на Чукотке, уже в этом году, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Это правда. Мы подтверждаем. Не в 2025 году, а в этом году запустим ее", - сказал он на полях ВЭФ, комментируя опережение сроков строительства второй линии Певек - Билибино. В сентябре прошлого года "Русгидро" завершило реализацию первого этапа проекта строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино в Чукотском автономном округе. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ "Комсомольский". Новая линия электропередачи связывает города Певек и Билибино. Линия повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий. Линия электропередачи заместит существующую ВЛ на деревянных опорах, построенную в 1960 годах и достигшую предельной степени износа. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970389319.html

https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970388900.html

билибино

певек

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман бердников, билибино, певек, чукотка, экономика, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)