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"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке - РИА Новости, 04.09.2024
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05:04 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970394024.html
"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке
"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке - РИА Новости, 04.09.2024
"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке
"Русгидро" с опережением сроков запустит вторую очередь воздушной линии электропередачи 110 кВ Певек - Билибино на Чукотке, уже в этом году, заявил журналистам... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:04
2024-09-04T05:04
роман бердников
билибино
певек
чукотка
экономика
русгидро
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" с опережением сроков запустит вторую очередь воздушной линии электропередачи 110 кВ Певек - Билибино на Чукотке, уже в этом году, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников. "Это правда. Мы подтверждаем. Не в 2025 году, а в этом году запустим ее", - сказал он на полях ВЭФ, комментируя опережение сроков строительства второй линии Певек - Билибино. В сентябре прошлого года "Русгидро" завершило реализацию первого этапа проекта строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино в Чукотском автономном округе. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ "Комсомольский". Новая линия электропередачи связывает города Певек и Билибино. Линия повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий. Линия электропередачи заместит существующую ВЛ на деревянных опорах, построенную в 1960 годах и достигшую предельной степени износа. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/rusgidro-1970389319.html
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роман бердников, билибино, певек, чукотка, экономика, русгидро, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Роман Бердников, Билибино, Певек, Чукотка, Экономика, РусГидро, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
"Русгидро" досрочно запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке

"Русгидро" в 2024 году запустит вторую очередь ЛЭП Певек - Билибино на Чукотке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Русгидро" с опережением сроков запустит вторую очередь воздушной линии электропередачи 110 кВ Певек - Билибино на Чукотке, уже в этом году, заявил журналистам на Восточном экономическом форуме первый заместитель гендиректора компании Роман Бердников.
"Это правда. Мы подтверждаем. Не в 2025 году, а в этом году запустим ее", - сказал он на полях ВЭФ, комментируя опережение сроков строительства второй линии Певек - Билибино.
Защитные каски с логотипом ПАО РусГидро - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Русгидро" запустило энергокомплекс для апробации водородных технологий
03:56
В сентябре прошлого года "Русгидро" завершило реализацию первого этапа проекта строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино в Чукотском автономном округе. В эксплуатацию введена высоковольтная линия напряжением 110 кВ протяженностью 490 километров, новый распределительный пункт 110 кВ в Билибино, а также реконструированная подстанция 110 кВ "Комсомольский".
Новая линия электропередачи связывает города Певек и Билибино. Линия повышает надежность энергоснабжения от плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий. Линия электропередачи заместит существующую ВЛ на деревянных опорах, построенную в 1960 годах и достигшую предельной степени износа.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Русгидро" запустило газотурбинную установку на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
03:52
 
Роман БердниковБилибиноПевекЧукоткаЭкономикаРусГидроДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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